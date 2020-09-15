Первый полет автомобиля

Пилотируемый летательный аппарат SD–03, который японская компания–создатель SkyDrive называет летающим автомобилем, совершил первый успешный тестовый вылет. Автомобиль двигался по расположенной на полигоне Toyota огражденной площадке. Пилот поднял аппарат на высоту около двух метров, облетел площадку вокруг, вернулся точно в место взлета и совершил посадку.

SkyDrive SD–03 рассчитан на одного человека, оснащен электродвигателем и четырьмя модулями винтов (по два в каждом), летать на полном заряде может около 10 минут, но в компании говорят о возможном увеличении длительности полета до получаса. И называют SD–03 самым компактным электрическим летательным аппаратом с вертикальным взлетом. На парковке японская разработка будет занимать место двух автомобилей.

Компания рассчитывает до конца 2020 года получить сертификацию, разрешающую полеты за пределами полигона, а к 2023 году - вывести модель на рынок. Проект вырос из стартапа Cartivator 2012 года, который профинансировали компании Toyota, Panasonic и Bandai Namco. В 2017 году один из прототипов потерпел крушение на тестах, но проект был продолжен, а к инвесторам присоединился Банк развития Японии.

Автор: Леонид Владимиров