"Все хорошо, но скучаю по тандырной лепешке"

Наш соотечественник Нургазы Аматов живет и работает в поселке Свратоух в Чехии, куда уехал год назад. С тех пор его жизнь круто изменилась: бывший бишкекский журналист начал работать на заводе, играть в местном футбольном клубе и готовить кыргызские национальные блюда.

Работа на "Марсе"

Сейчас Нургазы ведет свой блог и активно делится новостями и впечатлениями в социальных сетях, где мы с ним и пообщались. Нургазы рассказал, что уехал неожиданно, никогда об этом не помышлял, наоборот, собирался жениться и прожить всю жизнь в Кыргызстане. Но однажды судьба преподнесла ему сюрприз - у отца, стоматолога по профессии, был клиент, который работает за рубежом. Он и предложил парню помочь с трудоустройством в Чехии. В то время семья погашала крупный банковский кредит, и Нургазы хотелось помочь родным побыстрее рассчитаться с долгом, поэтому он согласился.

- В Чехии много заводов и фабрик, куда из–за нехватки рабочих рук приглашают иностранцев. На одном из таких заводов мне предложили работу. Наш завод "Марс" производит продукцию из стали для мебели и автомобилей. Основным крупнейшим покупателем является всемирно известная мебельная компания IKEA.

До этого никогда не посещал заводы, поэтому сравнить было не с чем. Со временем выяснил, что наше предприятие хоть и одно из старейших, но далеко не из лучших. Что для меня не очень привычно, так это вежливое и толерантное отношение начальства к иностранным работникам, у нас такого не встречал. Зарплаты выплачиваются строго в срок. Работодатель даже снимает мне жилье, а аренда здесь дорогая, на нее у других уходит ощутимая часть зарплаты.

Через месяц у меня закончится контракт, и я перейду на новую работу - на завод ТРСА, который выпускает автомобили–малолитражки моделей "Тойота", "Пежо" и "Ситроэн". Там у меня будет и зарплата выше, и условия лучше.

По словам Нургазы, в Чехии существуют два вида трудоустройства: напрямую договариваются с работодателями и через специальные агентства трудоустройства. Напрямую выгодно работать тем, кто планирует остаться здесь навсегда, так как с зарплаты будут вычитаться налоги, социальные и пенсионные отчисления. А с агентствами сотрудничают в основном те, кто приехал в страну на время. У них почасовая оплата труда.

- Меня на работу пригласило агентство "Атлас". Раньше оно активно трудоустраивало кыргызстанцев, которые показали себя с лучшей стороны, работодатели остались довольны. Но в связи с долгим ожиданием визы и малым количеством квот для нашей страны агентство прекратило с кыргызстанцами сотрудничество и сейчас набирает только европейцев. Таким образом, можно сказать, что мне улыбнулась удача и я успел запрыгнуть в последний вагон, - говорит парень. - У меня почасовая оплата, за час платят 100 крон (300 сомов). Было время, когда пару месяцев работал по 16 часов в сутки, но без полноценного сна и отдыха почувствовал усталость и поменял режим. Как говорится, здоровье дороже любых денег. А на заводе ТPСА, где начну работать с октября, у меня будут 8–часовая смена и зарплата с бонусами и премиями.

И на чешском заговорил!

Нургазы говорит, что до переезда в Чехию об этой стране он знал только то, что она находится в центре Европы и ее столица Прага. Но пока девять месяцев ждал визу, изучал страну по Интернету.

- Меня привлекло то, что в Чехии сильная экономика, низкие уровни безработицы и преступности. Эти ожидания полностью оправдались. Что касалось моей будущей работы на заводе, то я готовился к самому тяжелому труду и не боялся его. Но, как оказалось, не такая уж она и сложная, правда, однообразная. Но аудиокниги, языковые курсы и музыка в наушниках не дают скучать, - продолжает рассказ собеседник.

- Когда приехал, был удивлен, что многие чехи не знают английский язык. Я раньше считал, что все европейцы им обязательно владеют. Однако чехи очень любят свой язык и хотят, чтобы гости страны тоже им владели. Для этого реализуются государственные программы по обучению иностранцев. За год я научился говорить на чешском. Он отчасти похож на русский, есть много слов одинаковых по звучанию, но совершенно разных по смыслу. А на английском общаюсь с коллегами из других стран.

Поселок Свратоух, в котором сейчас живет наш соотечественник, расположен в 150 километрах от Праги. Эта местность считается туристической, тут много музеев, памятников, озеро и красивые леса, большое поле для гольфа, летние лагеря, которые привлекают посетителей из других уголков страны и иностранцев. Тут, в Свратоухе, они отдохают от шумных мегаполисов.

1Нургазы рассказывает, что в выходные дни обычно путешествует, делает пробежки в лесу, ходит в бассейн, покупает продукты и готовит еду на всю неделю. Раньше он умел в лучшем случае пожарить яичницу, отварить картошку или макароны. Но за год в Чехии заскучал по привычной еде и научился готовить плов, оромо, лагман, разные виды супов. Говорит, что традиционные чешские блюда в основном из свинины, это мясо Нургазы не ест, предпочитает рыбу, курицу и говядину.

- Друзей среди кыргызстанцев в Чехии я нашел быстро, периодически с ними встречаемся, играем в футбол в Праге. На днях принял участие в турнире в честь Дня независимости Кыргызстана. Там играли команды, собранные из наших соотечественников, живущих в Германии и Чехии. Мой друг, который живет в Праге, пригласил меня поиграть в его команде. Также подружился с коллегами–украинцами, а также филиппинцами, которые говорят на английском и любят петь под гитару. А друзей среди чехов обрел недавно, когда меня приняли в местный футбольный клуб "Сокол Свратоух". Я посещал их тренировки и матчи. Однажды у них не было вратаря, и я попросился постоять на воротах. Тренер заметил мою любовь к этому виду спорта и предложил играть в команде. И теперь я официально стал игроком этого клуба, - продолжает Нургазы.

"И на Эйфелеву башню поднимусь"

Он уверен, что Чехия изменила его жизнь в лучшую сторону, открыла новые возможности и раскрыла потенциал.

- Родина была для меня зоной комфорта, в которой я развивался, но делал это намного медленнее, чем здесь. Вдали от дома за год насыщенной жизни мое мировоззрение кардинально поменялось, появились большие цели и мечты. Хочется побывать во всех городах Чехии, стараюсь каждый месяц посещать новый город. Побывал в Праге, Брне, Пльзене, Йиглаве, Ждяр–над– Сазавоу и других. Также хочу отдохнуть в курортной местности Карловы Вары, полюбоваться Мумлавским водопадом, сфотографироваться на фоне Соленицкой Подковы и посетить другие известные достопримечательности. Из других стран побывал пока только в Австрии. В этом году планировал подняться на Эйфелеву башню, посетить Колизей в Риме, но из–за пандемии поездки пришлось отложить.

Как рассказал Нургазы, пожилые люди в Чехии знают о нашей стране, ведь в 20–30–е годы немало чехов работали в кооперативе "Интергельпо", в Бишкеке сохранились старые дома, построенные в то время. А вот молодежь почти ничего не знает. И он с удовольствием рассказывает о Кыргызстане, об Иссык–Куле и красивых горах.

- Иногда мне кажется, что я попал в рай: улыбающиеся вежливые и приветливые люди, несложная работа, приносящая стабильный доход, возможность путешествовать, безопасность на улицах городов. Ну чем не рай для молодого мигранта–холостяка (смеется). Но, признаюсь, в Чехии мне не хватает наших натуральных, экологически чистых продуктов. Здесь фрукты и овощи будто из пластика. У арбузов совершенно нет присущего нашим, кыргызским, вкуса. Часто спрашивают, чего мне тут не хватает? И я отвечаю, что очень скучаю по тандырной лепешке и шорпо из баранины, - признается Нургазы.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"