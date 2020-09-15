Экс-премьер недоумевает, где партии возьмут средства на реализацию обещаний

Времени до выборов осталось мало. И важно знать, с чем каждая партия придет к избирателям. Я, изучив программы партий, задался вопросом, где они планируют изыскать средства на реализацию задуманного. Ни в одной программе этого не сказано, заявил экс-премьер-министр Феликс Кулов на круглом столе "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра" Международного конгресса политологов.

Он напомнил, что пару лет назад он и его сопартийцы предложили внести норму в избирательный Кодекс об освещении на дебатах, как минимум, 20-ти тем.

- Сейчас же выходит лидер, озвучивает одну-две темы, и обсуждение заканчивается. Люди не могут понять, что реально может предложить та или иная партия. Но при 20-ти темах каждое политобъединение вынуждено будет находить профессионалов, а не просто людей со средствами. Так как в настоящее время в первую десятку набирают людей, имеющих определенные средства. Однако они, к сожалению, не всегда способны выдвигать какие-либо идеи. В итоге избиратель не может увидеть в реальности, что его ожидает после выборов. Идут лишь лозунги, какая область выступает за то или иное политобъединение и концерты, - подчеркнул Феликс Кулов.