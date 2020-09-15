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Hyundai Porter упал в реку Ак-Буура. Пропали мужчина и 4-летний ребенок

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- Оксана Гут
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В Ошской области автомашина упала в реку, среди пропавших без вести ребенок 4-х лет.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, вечером 14 сентября в Ноокатском районе на 40 км автодороги Ак-Терек-Папан-Кожокелен (село Кунду-о Добо) водитель Hyundai Porter не справился с управлением и авто упал в реку Ак-Буура.

Один (1974 г.р.) из троих, кто находился в машине, выжил и был госпитализирован в Ошскую областную больницу.

Двое человек - мужчина 1956 года рождения и ребенок 2016 года рождения - упали в воду.

Поиск, в котором участвовали три спасателя, накануне результатов не дали. Поисковая операция была приостановлена в связи с наступлением ночи. Сегодня, 15 сентября, она продолжится.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/391985
Теги:
ДТП, Ноокатский район, река, Кыргызстан, МЧС
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