Осенью число смертельных случаев COVID-19 увеличится - ВОЗ

В мире вновь наблюдается рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. В воскресенье за сутки COVID-19 заразились почти 308 тысяч человек. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.

Значительно выросло и число смертельных исходов заболевания - в воскресенье зарегистрировано более 5500 смертей. За все время пандемии в мире скончались 917 417 заболевших.

Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на страны, где уже наблюдается высокий уровень заболеваемости: Индия, США, Бразилия.

Эксперты ВОЗ не ожидают, что ситуация вскоре изменится в лучшую сторону и готовятся к негативному развитию событий. Директор ВОЗ по Европе Ганс Клюге в интервью Франс пресс в понедельник заявил, что в Европе осенью вырастет доля смертельных исходов среди заболевших.

"Станет сложнее, в октябре и ноябре мы увидим высокую смертность", - цитирует его агентство.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус также заявил, что худшее еще впереди.

В Кыргызстане власти тоже готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции. Рост заболеваемости ожидается в октябре.