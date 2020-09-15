Мэрия и милиция отлавливают прогульщиков онлайн уроков

В Бишкеке идет работа по выявлению детей, которые вместо учебы работают, попрошайничают и подвергаются опасности. Сотрудники мэрии совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, управления соцразвития и службой общественной безопасности ГУВД проводят обходы и выявляют подобные случаи.
"Так, во время последнего рейда по Первомайскому району на одной из автомоек в районе западного автовокзала был выявлен подросток – ученик лицея №100. Специалисты управления соцзащиты и правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с ребенком и администрацией заведения", - сообщает пресс-служба мэрии.
Мэрия напоминает родителям, что они несут полную ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей. Любое использование детского труда в наихудших его проявлениях запрещается.
Горожане могут сообщить об известных им случаях детского труда, попрошайничества, жестокого обращения по следующим номерам телефонов:
Октябрьский район: 510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева ;
Ленинский район: 883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;
Свердловский район: 530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;
Первомайский район: 670386, 0553 225 905 Айбек Бекетаев;
Горячая линия министерства труда и социального развития КР: 111