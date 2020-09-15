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Мэрия и милиция отлавливают прогульщиков онлайн уроков

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке идет работа по выявлению детей, которые вместо учебы работают, попрошайничают и подвергаются опасности. Сотрудники мэрии совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, управления соцразвития и службой общественной безопасности ГУВД проводят обходы и выявляют подобные случаи.

"Так, во время последнего рейда по Первомайскому району на одной из автомоек в районе западного автовокзала был выявлен подросток – ученик лицея №100. Специалисты управления соцзащиты и правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с ребенком и администрацией заведения", - сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия напоминает родителям, что они несут полную ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей. Любое использование детского труда в наихудших его проявлениях запрещается.

Горожане могут сообщить об известных им случаях детского труда, попрошайничества, жестокого обращения по следующим номерам телефонов:

Октябрьский район: 510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева ;

Ленинский район:  883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 670386, 0553 225 905 Айбек Бекетаев;

Горячая линия министерства труда и социального развития КР: 111


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URL: https://www.vb.kg/391992
Теги:
ГУВД, мэрия, дети, образование, рейд, школа, Бишкек
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