Мэрия и милиция отлавливают прогульщиков онлайн уроков

В Бишкеке идет работа по выявлению детей, которые вместо учебы работают, попрошайничают и подвергаются опасности. Сотрудники мэрии совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, управления соцразвития и службой общественной безопасности ГУВД проводят обходы и выявляют подобные случаи.

"Так, во время последнего рейда по Первомайскому району на одной из автомоек в районе западного автовокзала был выявлен подросток – ученик лицея №100. Специалисты управления соцзащиты и правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с ребенком и администрацией заведения", - сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия напоминает родителям, что они несут полную ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей. Любое использование детского труда в наихудших его проявлениях запрещается.

Горожане могут сообщить об известных им случаях детского труда, попрошайничества, жестокого обращения по следующим номерам телефонов:

Октябрьский район: 510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева ;

Ленинский район: 883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 670386, 0553 225 905 Айбек Бекетаев;

Горячая линия министерства труда и социального развития КР: 111