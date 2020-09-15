Кто станет следующим премьером Кыргызстана?

В Кыргызстане активно идет партийная агитация. Политобъединения представляют избирателям свои программы, общаются с электоратом. Однако самый главный вопрос, который волнует, как политологов и экспертов, так и граждан страны – кто займет кресло премьер-министра после 4 октября и формирования кабинета министров? Тем более, что на плечи нового главы правительства ляжет серьезная ответственность по выводу экономики страны из пандемического спада.

Как водится, выдвигать главу кабмина будут фракции. Каждая из них заинтересована, чтобы на это место встал ее представитель. Однако эксперты считают, что время работы премьера слишком мало – от одного отчетного периода до следующего. В этот отрезок он должен показать эффективность своей работы сполна. А сделать это может только профессионал.

Примечательно, что отметили и эксперты, в Кыргызстане долгое время существует некий региональный фактор при избрании на властные посты. Если одну ветвь в стране представляет, скажем, выходец с юга, то другую непременно должен занимать представитель северного региона КР. Это делается для уравновешивания баланса сил. Пусть даже неформально.

Отечественные эксперты на Международном конгрессе политологов порассуждали на тему "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" и даже назвали ряд наиболее подходящих на эту должность кандидатов.

По их словам, глава кабмина, прежде всего, должен нести ответственность за свою работу и знать, как решать существующие проблемы в стране. Тем более, когда экономика определяет политику. Разбираться в организации и реализации поставленных задач, кадрах.

- Если премьер знает эти вопросы, он сможет выполнить любые задачи, которые на него возлагают. Однако пока в республике не будет ответственного человека на этом посту, порядка не будет. К тому же, если премьер работает с оглядкой, рассчитывать на успех тоже не стоит. Причем, последнее должно решиться в ближайшее время. Выбирать правительство и его главу надо лишь по одному признаку - деловому. Так как в настоящее время идет потеря управляемости экономикой. Без притока прямых инвестиций не будет рабочих мест, доходов, стабильной зарплаты у бюджетников. Поэтому, новый премьер должен быть экономически грамотным в этом вопросе, - подчеркнули политологи и бывшие главы правительства Кыргызстана.

Из предложенных кандидатур озвучили несколько фамилий, среди которых несколько раз акцент сделали на двух - Темир Сариев и Канат Исаев.

Первый находился в кресле главы кабмина в период со 2 мая 2015 года по 11 апреля 2016 года. На внеочередном заседании правительства Сариев объявил о том, что уходит в отставку. Уходу Сариева предшествовал скандал, связанный с тендером по реконструкции автодороги. Министр транспорта и коммуникаций обвинил в нарушениях своего заместителя и окружение премьер-министра. Временная парламентская комиссия решила предложить Жогорку Кенешу выразить кабмину вотум недоверия. Поэтому, маловероятно, что Темир Сариев может вновь оказаться на этом посту после 4 октября.

Другое дело Канат Исаев. Стоит напомнить, что информация о том, что он может занять премьерское кресло, появлялась еще в прошлом году. Это вполне логично. Исаев молод и амбициозен. Глава партии "Кыргызстан" экс-губернатор Чуйской области, а, следовательно, знает проблемы области изнутри. Он ведущий специалист Министерства экономики и финансов КР. А это один из критериев, необходимых в настоящее время главе правительства. Ведь, напомним, именно на него возложена миссия по стабилизации экономики Кыргызстана.

Канатбек Исаев – депутат двух созывов ЖК, активно поднимавший в парламенте инициативы по налоговым изменениям. То есть, даже здесь понятен столь важный приоритет направления его работы, окажись Исаев в премьерском кресле.

Надо признать и еще ряд важных качеств лидера "Кыргызстана", отмеченных ранее экспертами - прямолинейность, умение отстаивать правоту и ответственность. В V созыве ЖК Исаев прошел в парламент с партией "Республика". Но когда между фракциями "Республика" и "Ата Мекен" произошел конфликт, Исаев открыто выступил в поддержку "социалистов".

На парламентских выборах 2015 года победил со своей партией "Кыргызстан". Но, как отстаивающий правду политик, почувствовал на себе политические репрессии прежнего руководства. На него было заведено уголовное дело, но суд прекратил производство, оправдав Исаева. Политик вернулся в парламент и продолжил отстаивать интересы страны.

И еще одно важное обстоятельство, говорящее в пользу того, что Канат Исаев наиболее подходящая кандидатура на премьерскую должность – "северное" происхождение лидера "Кыргызстана".

Конечно, власти отрицают наличие регионального фактора, но подобное все же имеет место быть. В настоящее время из всех имеющихся кандидатов именно Исаев отвечает этому пункту, и в целом, необходимому ряду требований кандидата в премьер-министры страны.

Осталось лишь дело за малым – усилить функции главы правительства, как предлагают экс-премьеры и политологи, а также повысить его независимость перед ЖК.