Иностранные студенты начнут поэтапно возвращаться в Россию

Со второй половины сентября на обучение в Россию смогут постепенно приезжать иностранные студенты. Об этом заявил в Госдуме министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Правда, уточнил министр, это будут студенты из тех государств, сообщение с которыми открыто. По его словам, разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов. Благодаря этому в Россию уже в ближайшее время смогут въехать порядка 25 тысяч молодых граждан из других стран, которые в этом году поступили в высшие учебные заведения РФ. Документ планируется утвердить на текущей неделе.

Въезд студентов будет осуществляться поэтапно. "Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников..., но только из тех стран, которые будут открыты", - подчеркнул глава Минобраза РФ. Студентам старших курсов планируется разрешить въезд в Россию чуть позже.

Как сообщается, в 2019-20 учебном году здесь учились почти 300 тысяч иностранных студентов. Больше всего среди них было граждан Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Индии и Китая (из Кыргызстана – около 16 тысяч человек). Часть из них в период пандемии смогли вернуться на родину. Вместе с тем, в настоящее время в российских вузах находятся свыше 130 тысяч иностранных студентов, которые в минувшие месяцы продолжали оставаться в стране. Им помогают с трудоустройством и оказывают материальную помощь.

Валерий Фальков отметил, что приезд в крупные городские агломерации большого количества иностранцев, в том числе студентов, способствовал росту числа заболевших коронавирусом. При этом, проинформировал министр, сейчас существует и другая проблема: из России не могут убыть иностранцы, которые закончили здесь обучение.

Недавно глава министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о возвращении иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации, планируется решить в течение месяца.

Как отмечалось на состоявшейся 7 сентября встрече посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, кыргызская сторона с 21 августа разрешила въезд в Кыргызстан граждан России и теперь ожидает возобновление регулярного авиасообщения с ней. Особый акцент был сделан на решение вопроса въезда в РФ кыргызских студентов, обучающихся в российских вузах. Андрей Руденко сообщил, что вопрос уже находится на рассмотрении соответствующих государственных органов страны.