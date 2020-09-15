В России намерены ввести ID-карты для мигрантов

В Госдуме РФ одобрили инициативу идею введения ID-карт для идентификации личности мигрантов. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел страны.

Согласно проекту документа, разработанного правоохранительным ведомством РФ, ID-карта с персональными данными иностранца будет выдаваться на основании его заявления. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний.

Эта карта даст право на законное нахождение в России. "Для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, документом, удостоверяющим личность, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)", - говорится в законопроекте.

Срок его действия планируется установить в десять лет. При этом предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток. Ввести такую карту предусматривается в 2021 году.

Такая ID-карта также позволит совершать юридические операции в интернете и пользоваться банковскими услугами

Оценивая инициативу МВД РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак заявил: "Эта мера не очень своевременна, она уже запоздала. Это надо было делать значительно раньше. Вы же видите, какой наплыв мигрантов у нас, в результате мы получаем рост и организованной преступности. А с другой стороны, проблемы неустроенности людей. Поэтому надо это поощрять, эта мера необходимая, я думаю, что это разумное решение".

Недавно начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее слова, законопроект может появиться в 2021 году.

В министерстве также предлагают создание реестра недобросовестных граждан, приглашающих иностранцев. "Мы в курсе, в контакте находимся с разработчиками этих законодательных инициатив и всецело поддерживаем их. Однозначное и положительное отношение к этим предложениям", - прокомментировал Николай Рыжак.