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У США новая стратегия для стран ЦА?

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- Виктория Гунгер
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На прошлой неделе, Торговая палата Америки заявила о запуске Казахстанско-американского Делового совета. Меж тем, еще в августе стало известно о намерениях Госдепа профинансировать программу развития сети проамериканских НКО в республике, пишет "Дикая Азия".

Аналогичным образом, штаты собираются взаимодействовать и с Узбекистаном и с Кыргызстаном.

- Интересы западной державы в ЦА опираются на глобальные факторы, формирующие мировую повестку дня.

Фактически интерес США в Центральной Азии сейчас связан с глобальным противостоянием с Китаем. На данном этапе Америка не может серьезно противопоставить что-то КНР и РФ в регионе. Командовать из-за океана сложно. Экономическое и политвлияние в ЦА ограничено. Так что упор, штаты будут делать на что и всегда: поощрять активность частного сектора и прозрачность госполитики, жать на кнопку суверенитета, развивать демократию и свободы по западному типу, реформировать правовые институты ЦА, ну и конечно же, периодически давать деньги, - отмечается в статье.

Сократить влияние Китая, можно лишь с помощью альтернативных экономических проектов. Так что сейчас активно поддерживаются CASA-1000 и Лазуритовый коридор.

- Так что в ближайшие годы, американцы продолжат подогрев антикитайских настроений. Кроме того, американцы будут стимулировать и поддерживать экономические альтернативы проектам Китая и любые форматы региональной интеграции 5 стран региона, - добавляет автор.


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URL: https://www.vb.kg/392009
Теги:
Китай, Россия, США, Центральная Азия, Кыргызстан, политика
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