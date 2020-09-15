У США новая стратегия для стран ЦА?

На прошлой неделе, Торговая палата Америки заявила о запуске Казахстанско-американского Делового совета. Меж тем, еще в августе стало известно о намерениях Госдепа профинансировать программу развития сети проамериканских НКО в республике, пишет "Дикая Азия".

Аналогичным образом, штаты собираются взаимодействовать и с Узбекистаном и с Кыргызстаном.

- Интересы западной державы в ЦА опираются на глобальные факторы, формирующие мировую повестку дня.

Фактически интерес США в Центральной Азии сейчас связан с глобальным противостоянием с Китаем. На данном этапе Америка не может серьезно противопоставить что-то КНР и РФ в регионе. Командовать из-за океана сложно. Экономическое и политвлияние в ЦА ограничено. Так что упор, штаты будут делать на что и всегда: поощрять активность частного сектора и прозрачность госполитики, жать на кнопку суверенитета, развивать демократию и свободы по западному типу, реформировать правовые институты ЦА, ну и конечно же, периодически давать деньги, - отмечается в статье.

Сократить влияние Китая, можно лишь с помощью альтернативных экономических проектов. Так что сейчас активно поддерживаются CASA-1000 и Лазуритовый коридор.

- Так что в ближайшие годы, американцы продолжат подогрев антикитайских настроений. Кроме того, американцы будут стимулировать и поддерживать экономические альтернативы проектам Китая и любые форматы региональной интеграции 5 стран региона, - добавляет автор.