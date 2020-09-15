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Уничтожены древние петроглифы. Дело передадут в правоохранительные органы

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- Екатерина Улитина
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По факту вандализма и разрушения древних петроглифов на памятников археологии Кол, Туура-Бел и Мурдаштын-Башы в Ошской области Министерство культуры проводит собственное расследование. Собранные документы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Ведомство сообщает, что разработка угольного карьера, чья техника разрушала петроглифы, сейчас остановлена. Комитет промышленности и недропользования, Госэкотехинспекцию и администрацию Кара-Суйского района известили о выявленных нарушениях.

"Деятельность на территории памятников археологии велась с нарушением законодательства Кыргызской Республики в сфере историко-культурного наследия, не было заключения государственного органа по охране памятников", - говорится в сообщении Министерства культуры.

Ведомство подчеркивает, что ни компания-разработчик месторождения, ни администрация района не обращались за разрешением по проведению работ на данной территории.

"Министерство культуры, информации и туризма направит комиссию с привлечением археологов для определения нанесенного ущерба. Акт о разрушении объектов историко-культурного наследия будет направлен в правоохранительные органы для привлечения к ответственности юридических и физических лиц. Министерством будет приняты все меры по обеспечению сохранности и защиты данного объекта историко-культурного наследия", - сообщает Минкультуры.

На сегодняшний день на территории Кыргызской Республики насчитывается более двух тысяч недвижимых памятников истории и культуры. Многие объекты исторического наследия не выявлены, поэтому в республике постоянно проводятся археологические обследования на наличие или отсутствие объектов историко-культурного наследия на отчуждаемой территории с дальнейшим принятием их под государственную охрану.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация, что древние петроглифы, которым насчитывается около 3 тысяч лет, уничтожаются ради добычи угля.


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URL: https://www.vb.kg/392016
Теги:
Министерство культуры и туризма, Ошская область, уголь, культура, Кыргызстан, расследование
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