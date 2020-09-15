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Боронов пояснил, когда откроются детские сады

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- Бакыт Басарбек
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Республиканский штаб рассматривает возможность открытия детских садов с соблюдением санитарных требований. Об этом заявил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, по каждому детскому саду решение примет комиссия.

"В настоящее время частные детские сады работают с согласия центров санэпидемнадзора. Государственные и муниципальные детские сады проверяются специально созданной комиссией в каждом районе/городе и принимают соответствующее решение об открытии детских садов в ближайшие дни", - сказал премьер-министр КР.

Он добавил, что были утверждены специальные приложения и алгоритм действий для детских садов. Началась дезинфекция зданий детских садов.

"Что касается о полноценном начале работы школ мы сообщим в конце сентября. В настоящее время санитарно-эпидемиологические эксперты совместно с Министерством образования изучают весь опыт и работают круглосуточно", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/392017
Теги:
детский сад, Кыргызстан, Кубатбек Боронов
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