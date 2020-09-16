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Наших снова приглашают

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- Светлана Лаптева
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Учащиеся Айдар Кыштобаев, Эльдар Искандеров и Владислав Беляев из УК АФМШЛ № 61 стали на две недели слушателями 15–й олимпиадной школы МФТИ.

Занятия, проходившие в онлайн–формате, побили все рекорды - в них приняли участие 426 школьников из России, Латвии, США, Саудовской Аравии, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана...

В течение двух недель школьники 7–10–х классов дистанционно "посещали" две утренние пары по основному направлению, в онлайн–режиме присутствовали на факультативах и слушали научно–популярные лекции. Развлекательная программа была представлена в виде интеллектуальных игр, кулинарных мастер–классов, квестов и уроков рисования.

Напомним, основатель олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев, о котором уже писала "Вечерка", является настоящим другом Кыргызстана, он всегда приветствует участие наших ребят в подобных состязаниях.

- В этом году из–за угрозы распространения коронавирусной инфекции всех участников олимпиадной школы пришлось перевести на дистанционную форму обучения. Мы всегда находимся в тесном взаимодействии с ребятами, поэтому новый дистанционный формат не повлиял негативно на качество подготовки, - отметил проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, конкурс на место обычно составляет 2–3 человека, а треть ребят имеют дипломы призеров и победителей национальных олимпиад. Начиная с 2013 года обучение в олимпиадной школе прошли более 3,5 тысячи школьников из 22 стран.

Живой контакт ученик - учитель все–таки никогда не заменить никакими информационными технологиями, признается методист школы МФТИ Филипп Рухович.

Тем не менее приходится подстраиваться. И в летней олимпиадной школе делают это довольно успешно. Спрос на лекции онлайн растет. Такого интереса, признаются в институте, еще никогда не было. Ребята не только из России. Среди слушателей - ученики из стран СНГ, Украины, Белоруссии, а еще из США, Норвегии и Саудовской Аравии.

Алексей Малеев, как директор по дистанционным программам, говорит, что "мы приглашаем старшеклассников, примерно с 7–го класса и старше. Для ребят - это возможность заглянуть в свое будущее, почувствовать себя студентами на эти две недели.

По его словам, главная цель программы - подготовить учеников 7–11–х классов к выступлению на российских и международных олимпиадах, а это хороший шаг к поступлению в университеты. Дисциплины самые разные - математика, физика, химия. Но наибольший интерес современные школьники проявляют к информационным технологиям. Для этого в школе учебный процесс разбили не только на несколько направлений, но и распределили по уровню подготовленности слушателей.

Дистанционный формат увеличил число участников на 25 процентов. И впервые перевалил за тысячу человек только за одно лето. Для многих родителей важно, что обучение в олимпиадной школе ведется на русском языке.

В октябре олимпиадная школа снова набирает учеников. И ребята из Кыргызстана также могут принять в этом активное участие. Записаться и пройти отбор можно уже сейчас.


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URL: https://www.vb.kg/392020
Теги:
школа, Кыргызстан
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