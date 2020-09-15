Задержан бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев

По подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением задержан экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Ранее в ведомстве было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Установлено, что руководящие лица Минздрава КР злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.

15 сентября текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР задержан экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.