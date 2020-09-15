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Задержан бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев

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- Екатерина Улитина
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По подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением задержан экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Ранее в ведомстве было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Установлено, что руководящие лица Минздрава КР злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.

15 сентября текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР задержан экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.


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URL: https://www.vb.kg/392021
Теги:
здравоохранение, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело, Космосбек Чолпонбаев, Арест
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