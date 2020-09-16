Мяч снова в кольце. Великаны перезагружаются

Турнир по стритболу (3х3) под названием "Перезагрузка" завершился ранее в столичной школе–гимназии № 29. Смелые люди работают все–таки в Федерации баскетбола Кыргызстана. Неделю назад они провели турнир по большому баскетболу, а теперь вот организовали соревнования по стритболу. Можно только догадываться, каких трудов стоило руководителям Федерации убедить начальство дать добро на проведение турниров. Проконтролировать ход турнира приезжали чиновники из санэпидстанции, Первомайского акимиата, столичного управления по физической культуре и спорту. И каждый из контролирующих лиц зорко следил за тем, чтобы зрителей на матчах не было, а запасные игроки надевали медицинские маски.

Такое повышенное внимание к турниру выглядело немного странным. В стране уже давно работают рынки, магазины, по городам колесят маршрутки, автобусы и троллейбусы, а спорт все еще остается под запретом.

- Мы очень хотели провести этот турнир, - сообщил корреспонденту "Вечернего Бишкека" генеральный секретарь Федерации баскетбола Евгений Пехов, - постоянно звонили ребята и просили нас "проснуться".

Стритбол (без всякого преувеличения) стал в республике одним из самых популярных видов спорта. В игру 3х3 режутся и взрослые, и молодежь почти в каждом жилом дворе. Стритболистам не откажешь в чувстве юмора. Например, в "Перезагрузке" сражалась дружина под названием "Немажущие", а еще есть команды с не менее экзотическими названиями: "Только не падать", "Белые лисы", Bishkek - Boston и многие другие. И, что самое удивительное, ни у одной команды нет спонсора, игроки сами покупают себе форму, мячи, платят вступительные взносы за участие в турнирах, и государство как бы не при делах в этом вопросе. А между прочим, сборная Кыргызстана по стритболу первая из всех наших команд по игровым видам спорта приняла участие в Юношеских олимпийских играх.

В "Перезагрузке" хотели принять участие чуть ли не сто команд Бишкека, но сотрудники федерации решили ограничить количество участников турнира. В категории "юноши" и "взрослые" приняли участие по 16 команд. Остальным пришлось отказать.

Очень упорно проходили поединки у юных стритболистов. Но победу здесь одержала команда "Гиннес–29", что было закономерно.

- Мои игроки, - сообщил корреспонденту "ВБ" тренер команды Шакир Куранбаев, - усиленно готовились к чемпионату мира по стритболу, который должен был пройти в октябре в Венгрии. Но неделю назад мы получили сообщение, что этот турнир перенесен на неопределенное время. Ребята находятся в отличной игровой и физической форме. Поэтому им не составило большого труда обыграть всех соперников.

Соскучились по большому стритболу и взрослые дружины. К примеру, игроки команды "Кемин" не посчитались ни с какими расходами и приехали в Бишкек. Капитан кеминцев Азамат Джамангулов рассказал, что они стараются пропагандировать на своей территории баскетбол (и, конечно же, стритбол). "И у нас это неплохо получается, - сказал он. - Теперь почти во всех селах Кеминского района есть команды по стритболу. Мы даже свое первенство проводим".

Столичная команда "Мед" состоит из выпускников Бишкекского государственного университета. Когда–то эта дружина защищала честь родного вуза на республиканских универсиадах, а теперь сражается в городских турнирах. Но сейчас ребятам из "Меда" пришлось испробовать горький вкус поражения. А победителем "Перезагрузки" стала команда "Немажущие". А что? Как назовешь корабль, так он и поплывет.