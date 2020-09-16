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Кыргызстан вместе со странами ШОС усилит борьбу с терроризмом

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- Евгений Денисенко
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Страны Шанхайской организации сотрудничества укрепят взаимодействие при противодействии современным вызовам и угрозам. Об этом было заявлено в ход состоявшегося 15 сентября заседания секретарей Советов безопасности государств ШОС.

В минувшем году оно проходило в Бишкеке, в период председательства Кыргызской Республики в ШОС. Затем его эстафету приняла Россия. Но теперь в связи с пандемией общение глав совбезов государств-партнеров впервые прошло в формате видеоконференции.

Обращаясь к коллегам, секретарь СБ РФ Николай Патрушев подчеркнул, что "актуальными направлениями деятельности ШОС продолжают оставаться противодействие терроризму и экстремизму, трансграничной организованной преступности, преступлениям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, укрепление безопасности границ, совместная борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми, отмыванием денег, экономическими преступлениями".

"Нам еще предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к их преодолению, сообща подумать о том, какие уроки можно вынести для развития сотрудничества в рамках организации, в том числе в области обеспечения биологической безопасности",- продолжил Патрушев.

По его мнению, в условиях пандемии "проверку на прочность проходят глобальная политическая и экономическая системы, а также международные институты". При этом, считает Патрушев, все государства ШОС "достойно проходят этот трудный период", хорошо показывает себя и сама Шанхайская организация сотрудничества.

Участники заседания осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, подтвердили настрой на усиление эффективности использования договорно-правового инструментария в странах ШОС для совместного противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Также достигнута договоренность об усилении взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего соглашения в рамках ШОС.

По словам Патрушева, "подтверждена важность выработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью". В этой связи стороны "договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети Интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет".


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URL: https://www.vb.kg/392039
Теги:
ШОС, терроризм, Кыргызстан
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