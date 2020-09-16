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Варламов раскритиковал мэрию Бишкека за худшие парки в мире (видео)

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- Екатерина Улитина
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Блогер Илья Варламов раскритиковал мэрию Бишкека за худшие парки, которые ему приходилось видеть. Самым плохим парком, по версии урбаниста, оказался новый парк здоровья, которому присвоено имя Адинай в честь погибшей в красной зоне студентки-медика.

Накануне, 15 сентября, известный урбанист и блогер Илья Варламов опубликовал на своем Youtube канале полный обзор столицы Кыргызстана. В видео он вновь рассказал о беспорядке на бишкекских дорогах и водителях, которые игнорируют элементарные правила ПДД. Кроме того, он заявил, что в Бишкеке нет настоящих велодорожек, а по тротуарам невозможно нормально передвигаться.

Около 15 минут Варламов посвятил обзору бишкекских парков. Увидев парк здоровья урбанист сначала сомневался, действительно ли это парк, но его убедила официальная табличка.

Он назвал этот парк худшим, среди тех, которые ему приходилось видеть: неуютные места для отдыха, полное отсутствие зелени, кустарная системы полива и многочисленные строительные ляпы.

Илья Варламов посоветовал столичной мэрии учиться строить парки у простых горожан, которые умудряются в своих дворах буквально из подручных материалов создать места для отдыха, где хочется проводить время.

Впрочем, он объяснил, что в мэрии ему объяснили, почему страшные парки в Бишкеке появляются как грибы после дождя. Оказывается, столичные власти строят парки для того, чтобы застолбить землю за мэрией, и не дать ее застроить этажками. Однако, реализация такой отличной идеи, по его мнению, выполнена на двойку.

Кстати, в сотрудники и руководство мэрии Бишкека уже посмотрели выпуск Илья Варламова и пообещали стать лучше, а пока представили новую порцию парков, которые выглядят примерно также как и парк здоровья.

Полное видео Ильи Варламова о Бишкеке можно посмотреть по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/392046
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
мика
16.09.2020, 14:52

Лажа на весь мир опять

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