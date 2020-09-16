Оползень в Кара-Кече. Дорогу расчистить невозможно, будут строить новую

Расчистить дорогу после схода оползня на автодороге Дыйкан – Кара-Кече в Нарынской области невозможно. Об этом сообщает пресс-служба МТиД КР.

"15 сентября после изучения местности, где произошел оползень автодороги Дыйкан-Кара-Кече определено комиссией, что здесь невозможно расчистить дорогу. И поэтому принято решение строить объездную дорогу", - говорится в сообщении.

Для выполнения этой работы, по данным ведомства, необходимо привлечь 4 экскаватора, 3 бульдозера, 4 самосвала, на первое время 20 тонн ГСМ.

"Срок строительства одной полосы 10-12 дней. Имеются сложности участка, то есть скальный грунты и недоступность участка для техники. На данный момент на место проведения работ 2 бульдозера, 2 экскаватора, на подходе еще 2 экскаватора", - отмечают в МТиД КР.

Работа начата 16 сентября в 7 утра.