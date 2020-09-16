Штаб: Вакцинация защищает от осложнения вследствие различных заболеваний

Вакцинация против сезонного гриппа и ОРВИ повышает иммунитет организма к различным болезням и предупреждает развитие других сопутствующих заболеваний. Об этом сказали специалисты на заседании Республиканского оперативного штаба сегодня, 16 сентября.

По информации министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в страну начата поставка вакцины против гриппа.

Вакцинация будет проводиться бесплатно на добровольной основе следующим категориям граждан, которые входят в группу риска: граждане с хроническими заболеваниями, беременные, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские сотрудники и граждане старше 65 лет.

"Представители местных органов самоуправления, совместно с медиками, должны провести разъяснительную работу о важности получения прививки. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики должно усилить профилактические меры", - сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков, передает пресс-служба правительства.

В ходе заседания штаба было отмечено, что в настоящее время идет процесс доставки вакцины в регионы, а сама вакцинация будет проводиться во всех Центрах семейной медицины.

Местным органам самоуправления и профильным государственным органам поручено организовать вакцинацию населения на должном уровне.

Кроме того, на заседании поставлено требование по четкому соблюдению отработанных алгоритмов при въезде в страну зарубежных граждан.