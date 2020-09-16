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Граница Казахстана и Кыргызстана остается закрытой для наземного транспорта

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- Екатерина Улитина
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Границы между кыргызстаном и Казахстаном остаются закрытыми и пока власти соседней республики не сообщают дату возобновления пунктов пропуска. Об этом сообщает Спутник Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ республики.

Отмечается, что сейчас речь идет лишь о возобновлении авиасообщения. Вопрос об открытии границ наземным транспортом и пешком будет решать межведомтсвенная комиссия и главный санитарный врач.

Напомним, первый авиарейс из Бишкека в Нур-Султан запланирован на 20 сентября. Ранее, Кыргызстан в одностороннем порядке открыл границу с Казахстаном.


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URL: https://www.vb.kg/392053
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, самолеты
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