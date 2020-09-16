Столб посреди новой велодорожки. Мэрия Бишкека "исправила" ситуацию

Мэрия Бишкека "исправила" ситуацию с троллейбусной опорой на велодорожке и отчиталась об этом.

"Дорогие горожане, велосипедисты! Мы искренне извиняемся за ситуацию с троллейбусной опорой на велодорожке на пересечении проспектов Манаса и Чуй. О казусе на разметке нам оперативно сообщили пользователи соцсети Twitter, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" сразу же выехали на место. Уже сегодня мы исправили ситуацию, произведена демаркировка разметки. Теперь велодорожка абсолютно безопасна для велосипедистов и пешеходов", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мэрии напоминают, что по любым вопросам можно круглосуточно обратиться в колл-центр муниципалитета: 1840 и 1850, а фотографии с проблемами можно присылать по номеру: 0554 182185.

"Важно! Каждая заявка фиксируется, формируется поручение каждой службе и обязательно выполняется. Союз города и горожан - самый лучший контроль. Также мы есть во всех соцсетях, мы на связи", - отмечают в муниципалитете.