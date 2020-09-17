Президент Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, проводит заседание Совета безопасности с участием руководителей государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании будут рассмотрены два вопроса - подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации ее причин.

По первому вопросу выступят Премьер-министр Кубатбек Боронов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, Генеральный прокурор Откурбек Джашмитов, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров.

Проект Государственной стратегии по противодействию коррупции представит секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.