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Президент Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, проводит заседание Совета безопасности с участием руководителей государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании будут рассмотрены два вопроса - подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации ее причин.

По первому вопросу выступят Премьер-министр Кубатбек Боронов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, Генеральный прокурор Откурбек Джашмитов, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров.

Проект Государственной стратегии по противодействию коррупции представит секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.


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URL: https://www.vb.kg/392064
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, совбез
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