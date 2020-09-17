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Атамбаеву 64. Сторонники бывшего президента поздравили его под окнами ГКНБ

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 сентября, бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 64 года. Это уже его второй день рождения, который он проводит в СИЗО ГКНБ.

Члены партии СДПК пришли к зданию Госкомитета нацбезопасности с шариками и плакатами поздравить экс-президента с днём рождения.

"Депутаты Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Мухтар Айнакулов заходят на встречу с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы передали экс-президенту самые теплые пожелания. Свои поздравления из СИЗО-1 передали его соратники, обвиняемые по событиям в Кой-Таше. Уважаемый Алмазбек Шаршенович! Мы с Вами до победного конца!", - пишет в соцсетях член партии Кундуз Жолдубаева.

К зданию ГКНБ пришла и экс-первая леди Раиса Минахмедова, чтобы передать Алмазбеку Шаршеновичу книги и праздничный обед.

Чуть позже Жолдубаева сообщила, что Атамбаеву не дали свидания с членами семьи.


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URL: https://www.vb.kg/392071
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, праздник, Бишкек, Кыргызстан, экс-президент
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