В РФ нашли письмо, предположительно, фронтовика из КР. Родных просят узнать

Редакция "Вечерки" совместно с поисковиками России и Кыргызстана просит помочь кыргызстанцев и казахстанцев в расшифровке письма фронтовика, которое так и не дошло до адресата - солдата или офицера Красной армии.

Как пояснили в поисковом движении Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" к ним за помощью обратились поисковики России.

- Они рассказали что у них работает проект "Письма на фронт". Сама история его появления проекта до боли трагична: в 2007 году поисковики, работая на местах боев в Ленинградской области, обнаружили останки девушки-почтальона, а при ней ящик из-под пулеметных лент, набитый письмами - полсотни фронтовых треугольников из лета 1943 года, так и не дошедших до адресатов - солдат и офицеров Красной армии. Письма на фронт, найденные в таком количестве, находка уникальная.

При разборе треугольников, выяснилось, что письма были отправлены со всего бывшего СССР от братьев, отцов, жен. Многие "документы истории" хорошо сохранились, в некоторые были вложены фотографии и детские рисунки. Участники "Поискового движения России" смогли расшифровать часть писем. Их содержание помогает понять, чем жили люди, защищавшие Родину, и те, кто ждал их возвращения с фронта. " - рассказали поисковики России.

Кыргыз или казах?

Российские поисковики просят помочь с расшифровкой письма, автором которого является Игибай. Частично сохранился конверт, но пока полностью разобрать и перевести письмо на русский не удается.

Поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш" обращались к нескольким экспертам, но также попали в тупик, поскольку непонятно на каком все-таки языке написано письмо : на кыргызском или казахском.

Вот одно из заключений: "Это письмо написано таласскими кыргызами либо казахами, жившими на территории Киргизской ССР или Алмаатинской области. Автор письма по имени Игибай имеет брата по имени Марал. Письмо адресовано старшему брату на фронт, от которого был получен денежный перевод 800 рублей, за что его и благодарят в письме".

У поисковиков есть предположение, что письмо написано казахами, которые во время голода в 30-х года перебрались в Киргизскую ССР. Но это только предположение.

- Нам нужен построчный перевод с сохранением орфографии в двух вариантах: на русском и языке автора письма. У этого письма конверт почти сохранился. Возможно, местность, с которой связан автор письма - Кырыкбай.

Для того чтобы посмотреть письмо в увеличении, насколько возможно, вы можете обратиться на сайт "vb.kg".

Возможно вы узнаете в письме своих родных, или историю своих соседей. Напишите или позвоните нам. Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" ptahasvet@mail.ru, 0555-923-603. Верстка книги в России заканчивается в сентябре 2020. Очень хочется, чтобы и это письмо и его герои вошли в историю.