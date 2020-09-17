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Посольство Кыргызстана в России вновь начало работать без выходных

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ приступило к приему посетителей и в выходные дни. Переход на такой график вызван подготовкой к выборам в Жогорку Кенеш, участие в которых примут и граждане КР, находящиеся на российской территории.

В дипмиссии сообщили, что в связи с выборами, назначенными на 4 октября, она сейчас работает ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 9.00 до 21.00. И предупредили соотечественников, намеренных принять участия в этой выборной кампании, о важности успеть до 19 сентября войти в списки избирателей, для чего выполнить необходимые требования.

Прежде всего, гражданам, не сдававшим биометрические данные (отпечатки пальцев) и не становившимся на консульский учет , нужно обязательно сделать это, придя в посольство с заполненной формой (скачать "анкета" "консульский учет") и копиями действующего паспорта КР, вида на жительство или регистрации в РФ. Тем же, кто ранее уже проходил биометрию (в посольстве или в самом Кыргызстане), достаточно направить на сайт kgembassy.ru@mfa.gov.kg упомянутые документы.

В посольстве предупредили: без сдачи биометрических данных не будет возможности проголосовать на предстоящих выборах. Проверить свои ФИО можно на сайте tizme.gov.kg. Окончательный список избирателей будет опубликован 27 сентября.

Для выборов в этот раз на территории дипмиссии в Москве организуется два избирательных участка. Один из них нужно обязательно посетить, поскольку дистанционное голосование не предусмотрено. Также, как заявлено, участие в голосовании могут принять граждане КР, проживающие на территории РФ, владельцы паспортов с истекшим сроком действия в период с 1 января по 30 декабря 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/392074
Теги:
выборы, посольство, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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