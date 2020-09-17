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"То, что отрабатывается в Беларуси, будет затем применяться и против КР"

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- Виктория Гунгер
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Неотъемлемое право на восстание, есть у любого народа. Вопрос в том, реализуешь ли ты себя в нем, как его часть? Ведь, если мы посмотрим на ядро протестов, то увидим, что к революционным движениям они никакого отношения не имеют. Это лишь госпереворот, где игра идет на выигрыш, тех, кто инвестирует в подобные действия. Об этом в рамках видео конференции "Социальные сети, как инструмент политического влияния" заявил российский политолог Семен Уралов.

По его словам, за последние 25-30 лет глобализации, выросло поколение, не обладающее глобальной идентичностью.

- У них отсутствует такое понятия, как родина. Их идентичность находится в гаджете или профиле соцсетей. Но эта среда сформировала абсолютно разжиженное сознание, лишенного костяка. Если мы, скажем, посмотрим на причины белорусского бунта, то увидим с одной стороны традиционную экономику, опирающуюся на госкапитал, где создается половина ВВП. С другой - частную экономику – сфера услуг, IT, торговля. Эти люди чувствуют себя выше, чем государство. То есть, идет формирование прослойки людей с глобальной идентичностью, прослойки "полицаев" - преслужников, по сути, будущего коррупционного режима. Это хорошо видно по тому, скажем, потому, кто пришел к власти на Украине на уровне среднего звена после переворота – воспитанники программ Сороса и т.д. А эта структура сетевая, она не имеет границ. То, что сейчас отрабатывается в Белоруси, будет затем применяться против Кыргызстана, России и других стран, - подчеркнул Семен Уралов.

Напомним, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/392076
Теги:
митинг, НПО, Россия, социальные сети, Кыргызстан, политика
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