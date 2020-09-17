Жээнбеков: Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена

"Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, на очередном заседании Совета безопасности.

На заседании рассматриваются два вопроса - подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации ее причин.

В своем выступлении Глава государства напомнил, что в феврале 2018 года на заседании Совета безопасности было объявлено о бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

"С тех пор борьба с коррупцией находится на особом контроле. Мы провели три заседания Совета безопасности по этому вопросу. В январе этого года мы заслушали информацию руководителей государственных органов о реализации решений Совета безопасности. Борьба с коррупционерами охватила все уровни государственного управления", - отметил Президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что руководители ряда государственных структур подверглись суровому наказанию за ненадлежащую реализацию антикоррупционных мер, предложенных Советом безопасности.

"Некоторых уволили. Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к ответственности, включая суровые уголовные наказания. Раскрыты многие коррупционные схемы, пресечена деятельность целых коррумпированных преступных группировок в сфере государственных закупок, фискальных, судебных, правоохранительных органах, в органах, осуществляющих лицензионно-разрешительную деятельность, а также в сфере управления государственным и муниципальным имуществом", - отметил Глава государства.

Он добавил, что за 2018–2019 гг. и 8 месяцев 2020 года ущерб нанесенный государству составил 13,6 млрд сомов, из которых в пользу государства возмещено 5 миллиардов 827 миллионов сомов.

"Это конечно мало, из 13 миллиардов еще половину не вернули в казну. Работы в этом направлении необходимо усилить", - отметил Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнув, что пощады для тех, кто грабит государственный бюджет и использует свое служебное положение для незаконного обогащения, не будет.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что наказание тех, кто хочет разбогатеть за счет государства и граждан является требованием общества напомнив, что выполнение всех решений Совета безопасности находится под его особым контролем.