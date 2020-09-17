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Кыргызстан стал участником нового международного проекта для мигрантов

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- Евгений Денисенко
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"Снижение влияния социально-экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и сообщества Центральной Азии и Российской Федерации" – так называется новый международный проект, инициированный Международной организацией по миграции (МОМ). Презентация его состоялась в формате видеоконференции с участием представителей стран СНГ, ставших партнерами проекта.

Основными его партнерами выступили органы государственной власти Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, их местных органов власти, национальные банки, агентства занятости этих стран, а также неправительственные организации.

Как отмечалось в ходе презентации, целью проекта является содействие решению трех задач. Это - изучение динамики миграции путем сбора фактических данных с использованием механизма статистического учета перемещений, повышение уровня защиты мигрантов и обеспечения их доступа к основным услугам, расширение доступа мигрантов из Центральной Азии к финансовым услугам и цифровизации систем денежных переводов.

Проект, как отметили в Исполкоме СНГ, также призван способствовать достижению общей цели Глобального стратегического плана обеспечения готовности и реагирования МОМ. Этот план направлен на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса и снижение влияния социально-экономических последствий пандемии.

По данным ФСБ за полгода работать в Россию приезжает более 2 миллионов человек. Большинство из этих приезжих из стран СНГ. Лидируют здесь Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина и Казахстан. Из дальнего зарубежья едут меньше, в основном - из Китая, Германии и Турции. Пандемия коронавируса внесла в нынешнем году свои коррективы в такую статистику, но все равно количество мигрантов в РФ, в том числе из Центральноазиатского региона, остается большим.

"России не прожить без миллионов рабочих рук трудовых мигрантов. Конечно, пандемия внесла в нашу жизнь серьезные изменения, однако, она не снимает потребности во внешних трудовых ресурсах. Я думаю, что Россия стоит перед необходимостью радикальной перезагрузки всей государственной системы работы с трудовыми мигрантами", - так считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По его мнению, в РФ "должно рано или поздно появиться Министерство миграционной политики, которое должно будет относиться к трудовой миграции как к важнейшему сектору национальной экономики". Серенко также выступает за то, чтобы в российском законодательстве были зафиксированы гарантии прав трудовых мигрантов – граждан постсоветских стран.


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URL: https://www.vb.kg/392081
Теги:
миграция, СНГ, Кыргызстан
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