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Партия "Ата Мекен" в Бишкеке нарушает правила агитации?

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- Бакыт Басарбек
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Партия "Ата Мекен" нарушает правила агитации. Об этом редакции VB.KG заявил читатель.

По его словам, члены партии с участием врачей в столичных парках проводят консультации по поводу профилактики вирусных заболеваний.

- По сути это подкуп избирателей. Согласно 28 статьи закона "О выборах президента КР и депутатов КР" партиям во время агитации запрещено "предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги". В данном случае консультации врачей – это и есть услуги специалистов. Центризбирком обязательно должен отреагировать соответствующим образом, - сказал он.

О проведении подобных мероприятия подтвердил на своей странице в соцсети один из кандидатов в депутаты от этой партии Тилек Токтогазиев. В частности, он пригласил бишкекчан сегодня в Космопарк послушать бесплатно консультации врачей.

"Информирование населения будет проводиться по следующим темам:

• профилактика вирусных заболеваний;

• симптомы COVID- 19, алгоритмы действий при выявлении симптомов;

• о препаратах, применяемых в домашних условиях;

• о препаратах, применяемых врачами согласно протоколам;

• почему нельзя применять препараты без назначения врача;

• антибиотикорезистентности;

• опасности применения препаратов (антикоагулянтов, антиагрегантов и т.д);

• отличия вирусов гриппа и Covid-19;

• отличия детских заболеваний от взрослых;

• опасности бесконтрольного применения лекарств", - написал он.

Действительно ли здесь имеет место нарушение правил агитации партии "Ата Мекен" и какая реакция последует со стороны ЦИК КР пока неизвестно. Пока же невольно возникает вопрос: уж не пиар ли это? Ведь если подумать, то почему политобъединение либо просто ее члены не проводили подобные мероприятия в период обострения эпидемиологической ситуации в стране, когда это было наиболее актуально, когда многие граждане не знали, как лечить болезнь и куда обращаться в случае чего, в том числе и по поводу профилактики заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/392086
Теги:
Ата Мекен, ЦИК, выборы, нарушения, Бишкек, Жогорку Кенеш
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