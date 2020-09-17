"Новая антикоррупционная Стратегия имеет конкретные сроки - до 2024 года"

"Новая антикоррупционная стратегия должна стать последовательным продолжением того, что делалось в последние годы", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, на очередном заседании Совета безопасности.

На заседании секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев презентовал проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции и ликвидации ее причин.

Президент напомнил, что прежняя Государственная стратегия антикоррупционной политики была принята в 2012 году - более 8 лет назад, которая в свою очередь отвечала на вызовы и угрозы, с которыми республика столкнулась на том этапе развития.

"Но, коррумпированные чиновники противопоставляют себя всему государству, ежечасно бросают вызов и изобретают новые коррупционные механизмы. В этой связи необходимо продолжать совершенствовать антикоррупционные законы, в ногу со временем, изучать и анализировать передовой мировой опыт в этой сфере. Необходимо применять лучшие методы и антикоррупционные механизмы в повседневной работе, создать национальную методику измерения уровня коррупции в государственных органах. Она будет учитывать коррупционные проявления, присущие нашей стране и менталитету нашего общества, на основе чего будут разрабатываться эффективные механизмы борьбы с ними", - считает Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что проект новой Стратегии включает ряд практических мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции. Для достижения реальных результатов в ней заложены 82 конкретных мероприятий, реализация которых даст ощутимые результаты в борьбе с коррупцией. Также новая антикоррупционная Стратегия имеет конкретные сроки реализации - до 2024 года.

Глава государства добавил, что все правоохранительные органы должны быть всегда максимально подготовлены к этому вопросу.

Президент Сооронбай Жээнбеков также отметил, что в борьбе с коррупцией важна поддержка граждан.