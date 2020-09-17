В какие города можно вылететь из Бишкека? Подробный ответ Минтранса

Постепенно возобновляют воздушные маршруты из Бишкека по разным направлениям. Пресс-служба Министерства транспорта и дорог информирует о том, какие страны открыты для кыргызстанцев.
Так, с начала августа были возобновлены международные регулярные рейсы в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время авиакомпаниями выполняются следующие регулярные рейсы:
С 10 сентября кувейтская авиакомпания "JazeeraAirways" открыла рейс Кувейт – Бишкек с частотой 1 раз в неделю по четвергам.
С 14 сентября возобновлено авиасообщение с Узбекистаном по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент который выполняется НАК "Узбекистонхавойуллари" 1 раз в неделю по понедельникам.
С 20 сентября, в соответствии с договоренностями между авиационными властями Кыргызской Республики и Республики Казахстан, возобновляются регулярные рейсы между двумя странами. Рейс Алматы-Бишкек-Алматы будет выполняться авиакомпанией " Эйр Астана" два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям.
Отечественные и зарубежные авиакомпании изъявляют желание выполнять полеты по ранее согласованным направлениям и частотам, то есть почти в том же объеме, что были утверждены до приостановления регулярных рейсов.
В связи с ведёнными ограничениями со стороны Российской Федерации на въезд иностранных граждан, в настоящее время выполняются чартерные рейсы в Российскую Федерацию:
Всего в период с марта по август из России было выполнено 153 рейса и привезено 27296 пассажиров.
В настоявшее время возобновлены также внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек-Ош-Бишкек (с 08 июня) по 2-3 рейса ежедневно. С 15 сентября планируются возобновить регулярные рейсы в Джалал-Абад и Баткен.
На сегодняшний день Агентством гражданской авиации при МТиДКР ведется работа по поэтапному возобновлению регулярных рейсов с иностранными государствами.