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В какие города можно вылететь из Бишкека? Подробный ответ Минтранса

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- Екатерина Улитина
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Постепенно возобновляют воздушные маршруты из Бишкека по разным направлениям. Пресс-служба Министерства транспорта и дорог информирует о том, какие страны открыты для кыргызстанцев.

Так, с начала августа  были возобновлены  международные регулярные рейсы в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время авиакомпаниями выполняются следующие регулярные рейсы:  

  1. Бишкек - Стамбул (Турецкие авиалинии, ПегасусЭйрлайнс, Авиа Траффик Компани) – 10 рейсов в неделю.
  2. Бишкек-Анталия (Авиа Траффик Компани иПегасусЭйрлайнс) – 2 рейса в неделю.
  3. Бишкек-Дубай (Флай Дубай) - 3 рейса в неделю.
  4. Бишкек – Шарджа (Эйр Арабия) - 1 рейс в неделю.
  5. Бишкек – Кувейт (JazeeraAirways) - 1 рейс в неделю.

С 10 сентября кувейтская авиакомпания  "JazeeraAirways" открыла рейс Кувейт – Бишкек с частотой 1 раз в неделю по четвергам.

С 14 сентября возобновлено авиасообщение с Узбекистаном по маршруту  Ташкент-Бишкек-Ташкент который выполняется   НАК "Узбекистонхавойуллари"  1 раз в неделю по понедельникам.

С 20 сентября, в  соответствии с договоренностями  между авиационными властями  Кыргызской Республики и Республики Казахстан, возобновляются  регулярные рейсы между двумя странами. Рейс  Алматы-Бишкек-Алматы будет выполняться авиакомпанией " Эйр Астана"  два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям.

Отечественные и зарубежные авиакомпании изъявляют желание выполнять полеты по ранее согласованным направлениям и частотам, то есть почти в том же объеме, что были утверждены до приостановления регулярных рейсов.

В связи с ведёнными ограничениями со стороны Российской Федерации на въезд иностранных граждан, в настоящее время выполняются чартерные рейсы в Российскую Федерацию:

  1. Бишкек-Москва (Аэрофлот, Уральские авиалинии, Авиа Траффик Компани) – 12 рейсов в неделю;
  2. Бишкек-Новосибирск (Сибирь и Авиа Траффик Компани) - 5 рейсов в неделю;
  3. Бишкек-Екатеринбург (Авиа Траффик Компани, Уральские авиалинии) – 3 рейса в неделю;
  4. Бишкек-Санкт-Петербург (Уральские авиалинии и Авиа Траффик Компани) – 2 рейса в неделю
  5. Бишкек – Сургут – Бишкек (Авиа Траффик Компани) – 1 раз в неделю 
  6. Ош – Москва (Аэрофлот, Уральские авиалинии, Авиа Траффик Компани и Сибирь) – 13 рейсов в неделю;
  7. Ош – Новосибирск (Сибирь, Авиа Траффик Компани) – 6 рейсов в неделю; 
  8. Ош - Екатеринбург (Уральские авиалинии, Авиа Траффик Компани) – 4 рейса в неделю;
  9. Ош – Сургут (Авиа Траффик Компани) – 1 рейс в неделю;
  10. Ош – Иркутск (Авиа Траффик Компани) – 1 рейс в неделю;
  11. Ош – Красноярск (Авиа Траффик Компани) – 2 рейса в неделю.

Всего в период с марта по август из России было выполнено  153 рейса и привезено  27296 пассажиров.

В настоявшее время возобновлены также внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек-Ош-Бишкек (с 08 июня) по 2-3 рейса ежедневно. С 15 сентября планируются возобновить регулярные рейсы в Джалал-Абад и Баткен.

На сегодняшний день Агентством гражданской авиации при МТиДКР ведется работа по поэтапному  возобновлению регулярных рейсов с иностранными государствами.


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URL: https://www.vb.kg/392090
Теги:
авиация, аэропорт, Кыргызстан, самолеты, новый авиарейс, Минтранском
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