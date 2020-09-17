ГАМСУМО получила маршрутизаторы от международной организации

Сегодня, 16-сентября 2020 года, по итогам ранее достигнутого соглашения между директором Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР Бахтияром Салиевым и Главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Арксом состоялась передача заключительной партии маршрутизаторов (роутеров) в количестве 266 штук на сумму 1,1 млн. сом, которые в свою очередь будут распределены по четырем областям республики. Об этом сообщает пресс-служба ГАМСУМО.

По данным пресс-служба, все эти мероприятия проходят в рамках объявленного Президентом КР Жээнбековым 2020 год - годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей и реализации Дорожной карты Концепции "Цифровой Кыргызстан 2019-2023".

"В настоящее время согласно плану совместно с государственными органами проводится работа по подключению всех органов МСУ республики к автоматизированной информационной системе "Санарип аймак", "Infodocs" - системе электронного документооборота и "E-Кyzmat" - системе управления человеческими ресурсами. Внедрение данных систем направлено на повышение эффективности работы органов МСУ и снижение

бюрократических барьеров.

Данная техническая помощь со стороны офиса ОБСЕ поддерживает приоритеты развития регионов и инициативу руководства республики по цифровизации страны. Она позволит гражданам Кыргызстана оперативно получать онлайн государственные услуги, а сотрудникам госорганов и служб выполнять свои должностные обязанности удаленно, в условиях самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

В дополнении сообщаем, что в целях ознакомления с проводимой работой по цифровизации органов МСУ Президент КР в сентябре текущего года был В Ак-Башатском айыл-окмоту Чуйской области и Мадынском айыл-окмоту Ошской области, где ему были презентована работа данных трех систем.