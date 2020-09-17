"Лица, замешанные в коррупции, несмотря на заслуги, понесут наказание"

"Лица, замешанные в коррупции, несмотря на регалии и былые заслуги понесут суровую ответственность. Таково требование народа", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, на очередном заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что важнейшим условием борьбы с коррупцией является очищение государственных структур, которые влияют на судьбу людей, от коррумпированных чиновников, коррупционных схем и призвал чиновников начать очищение от коррупции с самих себя.

"В этом зале сидят те, кто влияет на судьбы людей. Вы те, кто влияет на судьбу государства, кто может как разрушить, так и сделать его процветающим. Поэтому все сидящие здесь, если вы будете предъявлять строгие требования к подчиненным и не ввязываться в какие-либо схемы –ваша репутация будет незапятнанной. Вы можете с чистой совестью предъявлять требование к своим подчиненным, и борьба с коррупцией даст результаты", - отметил Президент.

"Это главное условие. И, конечно же, цифровизация. Почему я говорю это уже два года? Там, где есть контакт между людьми, существуют разные виды коррупции, разных масштабов. Цифровизация устраняет человеческий фактор. Вот почему вы все сопротивлялись около года. Протестовали почти все госструктуры. Не все сразу присоединились к системе "Тундук", это внедрили только после того как я взял процесс под личный контроль. Таможенная и налоговая системы были цифровизированы с боем. Это тоже факт", - резюмировал Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что государственная служба не предназначена для обогащения.

"Мы не можем никому это запретить - человек хочет жить хорошо. И вы хотите жить лучшей жизнью, дать своим детям хорошее образование, поставить их на ноги, исполнив родительский долг. Есть еще другие родственники, им тоже хотите помочь. Но, не за счет государства и не за счет народного богатства. Никто не имеет права посягать на средства граждан и государства, чтобы выполнить свой долг", - подчеркнул Президент и посоветовал тем, кто желает хорошей жизни, заниматься предпринимательством и не смешивать свои интересы со служебными обязанностями.