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Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев арестован на два месяца

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- Екатерина Улитина
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Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев арестован на два месяца. Решение сегодня, 17 сентября, принял Первомайский районный суд Бишкека, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Космосбек Чолпонбаев подозревается в халатности по делу при подготовке к эпидемии COVID-19 в Кыргызстане. Бывший министр здравоохранения во время следствия будет содержаться в СИЗО-1 Бишкека.

Ранее пресс-служба ГСБЭП сообщала, что руководящие лица Минздрава КР злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. 15 сентября Космосбек Чолпонбаев был задержан.


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URL: https://www.vb.kg/392094
Теги:
здравоохранение, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело, Космосбек Чолпонбаев, Арест
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