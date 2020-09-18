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Автолюбители в Бишкеке жалуются на слепой поворот на одном из перекрестков

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- Сергей Швец
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Автолюбители пожаловались в "Вечерку" на опасную организацию дорожного движения на пересечении улиц Льва Толстого и Барпы Алыкулова. Расположенный с одной из сторон перекрестка высокий забор препятствует обзору. Из–за чего здесь часто происходят аварии.

После образования перекрестка Толстого - Алыкулова появился Т–образный перекресток неправильной формы. Главной дорогой считается Алыкулова, а транспорт, который движется по Толстого или поворачивает на нее, обязан уступить.

После железнодорожного переезда она на небольшом отрезке сливается с Толстого в единую дорогу, а затем снова уходит на юг. Так вот, беда в том, что вдоль этого поворота стоит высокий забор. Из–за него создается опасность для тех, кто продолжает движение по Толстого, в восточном направлении, так как водители не видят поток машин, приближающийся с юга, по Алыкулова. Среди автомобилистов такие повороты называются слепыми.

- Для тех, кто едет по Алыкулова вниз и поворачивает налево, тоже создается опасная ситуация, так как из–за забора водители точно также не видят поток, приближающийся к перекрестку слева, - объясняет автомобилист Тимур Ахметшин. - Да, у них главная дорога, но не всегда знаки помогают. Здесь нужна совершенно иная организация движения, а может, светофор.


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URL: https://www.vb.kg/392097
Теги:
Бишкек, автомобили
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