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Космосбек Чолпонбаев нанес ущерб в 65 млн сомов - Генпрокуратура

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- Екатерина Улитина
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Экс-министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву изменили обвинение по делу о подготовке к вспышке COVID-19 в Кыргызстане. Подробности сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Если ранее причиненный ущерб действиями бывшего министра здравоохранения, оценивался в 9 млн сомов, согласно новым данным ущерб составил 65 млн сомов.

Кроме того, изменили статью, по которой привлекают бывшего чиновника. Его подозревают в совершении преступления , предусмотренного частью 4 статьи 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (злоупотребление должностным положением должностным лицом, занимающим ответственное положение).

"К.Чолпонбаев подозревается в том, что злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключил заведомо невыгодный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 65 миллионов сомов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, Космосбек Чолпонбаев был задержан 15 сентября, 17 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/392102
Теги:
Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев, коронавирус, COVID-19
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