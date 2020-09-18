Первое поражение чемпиона Кыргызстана

Столичный "Дордой" сенсационно проиграл "Нефтчи" из Кочкор–Аты со счетом 0:1, и теперь сразу несколько команд могут догнать его в погоне за золотыми медалями.

Грех критиковать лучший футбольный клуб республики, но нужно. Команда почти в каждой игре показывает мастеровитую игру, уверенно борется за победу в международных турнирах, и поэтому ее осечки в чемпионате страны подчас не поддаются никакой логике. Команда укомплектована лучшими футболистами Кыргызстана, большинство из которых входит в национальную сборную, тренер команды Александр Крестинин блестяще справляется со своими профессиональными обязанностями, игроки обеспечены всем необходимым. Казалось, что еще нужно? Только выходить на поле и побеждать. Понятно, в футболе еще ни одна команда не могла выигрывать в каждом матче, ошибки неизбежны. Но вот только ошибка ошибке рознь.

В игре против "Нефтчи" "Дордой" постоянно владел игровой инициативой, не подпускал соперника к своим воротам, умело организовывал собственные атаки. Только перед воротами соперника наши чемпионы как–то терялись, действовали сумбурно. Дордоевцы прекрасно сознавали, что кочкоратинцы построят игру против них на обороне, выстроят на поле мощные оборонительные редуты и будут совершать резкие контратаки.

Для преодоления плотной обороны соперника от игроков атакующей команды требуется умение найти нестандартные решения и проявить немалое усердие для того, чтобы забить хотя бы один гол. Увы, бишкекчане не смогли взломать оборону соперника, их наступательные действия, как правило, заканчивались неточными ударами по воротам.

И как это часто бывает в футболе, в этом матче сработало старое правило: не забиваешь ты, забьют тебе. На 80–й минуте матча нападающий "Нефтчи" в одной из редких контратак забил гол в ворота молодого голкипера "Дордоя" Эржана Токотаева. Кстати, нужно признать, что сейчас в рядах нашего многократного чемпиона нет защитников уровня Каната Сыдыкова, Валерия Кичина или Азамата Байматова. Эти стопперы почти никогда не ошибались, действовали резко, но грамотно.

Однако, несмотря ни на что, в этом году столичный "Дордой" вполне может завоевать золотые медали. Объективно он на сегодняшний день самый сильный футбольный клуб страны. Но его осечка в матче с "Нефтчи" внушает опасение, что в международных матчах бишкекчане будут выглядеть не очень уверенно.

"Алга" в этот же день победила дебютанта премьер–лиги - ошский "Каганат". Примечательно, что оба гола забил молодой форвард алгинцев Темирболот Топаев, который, будем надеяться, станет ценным приобретением этой команды.

В других матчах прошедшего тура "Алай" (Ош) и "Абдыш–Ата" (Кант) разошлись миром - 0:0. Поединок "Илбирс" (Бишкек) - "Кара–Балта" также не выявил победителя - 1:1.

Таким образом, "Дордой" пока остается во главе турнирной таблицы, далее идут "Алга", "Абдыш–Ата", "Нефтчи", "Алай", "Каганат", "Илбирс" и "Кара–Балта". Впереди - самые ответственные игры чемпионата.