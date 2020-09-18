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Посольство КР в РФ опровергло дезинформацию

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- Евгений Денисенко
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Распространенная в соцсетях информация о неправомерной деятельности двух операторов в консульском отделе посольства КР в РФ при сдаче гражданами биометрических данных и постановке на консульский учет не соответствует действительности и является ложной. Об этом заявили в самой дипмиссии, подчеркнув: такая информация "направлена на дезинформирование граждан с целью создания искусственного напряжения в преддверии важнейшего политического мероприятия" – выборов Жогорку Кенеш, назначенных на 4 октября.

Говоря о подготовке к участию в них соотечественников, находящихся в РФ, в посольстве напомнили: решением ЦИК КР в России образованы одиннадцать избирательных участков, два из них будут действовать на территории самой дипмиссии. При ней также образован штаб, в состав которого вошли руководители всех загранучреждений Кыргызстана, а также представительств МВД и Государственной службы миграции КР в РФ.

Как отмечается, "на сегодняшний день все сотрудники посольства привлечены к обеспечению и созданию условий для реализации нашими соотечественниками, проживающими в Москве и Московской области, своего избирательного права". Учитывая многочисленность граждан КР и ограниченное количество сотрудников посольства, к работе также привлечены два юриста, более десяти волонтеров. А в консульском отделе ведут прием по предстоящим выборам четыре члена избирательных комиссий.

Вдвое, до восьми, увеличено и количество "окон" по приему соотечественников, в этих "окнах" установлены специальные электронные программы с персональными данными граждан. Такая информация является закрытой и соответствующую работу ведут лишь специально обученные и имеющие доступ к базам данных сотрудники посольства.

Само оно в предвыборный период перешло на семидневный график работы, без выходных и праздников и открыто для сограждан с 9.00 до 21.00. Но фактически прием ведется до 23.30 ежедневно.

Своевременно предпринятые меры позволили в период с 3 по 17 сентября года принять 3300 граждан, которые сдали биометрические данные, встали на консульский учет и заявили о намерении голосовать в российской столице по установленной Форме №2. Таким образом, к сегодняшнему дню здесь предварительно зарегистрировано порядка 5 тысяч избирателей.

С учетом увеличения их численности на двух избирательных участках в Москве и для повышения в день выборов пропускной способности последних посольством совместно с ЦИК КР сейчас прорабатывается вопрос о направлении сюда дополнительных сотрудников и комплектов необходимого оборудования. А с МВД РФ проводится работа по обеспечению безопасности до и в день выборов на всех одиннадцати таких участках в России.


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URL: https://www.vb.kg/392115
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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