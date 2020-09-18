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Кто может получить вакцину от гриппа бесплатно

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- Оксана Гут
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Центр Госсанэпидемнадзора получил вакцину против гриппа "Гриппол плюс" российского производства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Напомним, в Бишкеке началась вакцинация населения против гриппа.

Вакцинация против ОРВИ будет проводиться бесплатно среди следующих категорий: медработники, работающие в инфекционных отделениях, отделениях скорой медицинской помощи, отделениях реанимации, родильных домов, врачи ЦСМ, дети и сотрудники детских домов, интернатов, домов престарелых и инвалидов, а также горожане с хроническими болезнями легких, сердца, печени, диабетом, ожирением, часто болеющие дети, беременные и люди старше 65 лет. Для получения прививки необходимо обратиться в свою поликлинику.

Также вакцинация будет проводиться и на платной основе в частных медицинских центрах: "Малыш", "Гиппократ", "Эдельвейс", "Элкрит", "Кроха", "Поликлиника 312", Клиника пр. Асымбековой, ЦАДМИР, "Интермедикал".

"Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. Убедительно просим вас не пренебрегать санитарными правилами. Пандемия не закончилась", - говорится в сообщении муниципалитета.

На 17 сентября по всему миру зарегистрировано 30 млн 34 тысяч 508 случаев COVID-19, наибольшее количество зараженных отмечается в США более 6,6 млн случаев. В Кыргызстане зарегистрировано 45 тысяч 72 случая COVID-19, из них 7 тысяч 552 случая по городу Бишкек. По прогнозам ВОЗ осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.


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URL: https://www.vb.kg/392117
Теги:
вакцина, грипп, Бишкек, Кыргызстан, Минздрав, мэрия
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