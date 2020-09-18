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Что вы думаете об онлайн–обучении? (соцопрос)

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- Н Крайнова
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Кенешбек Сайназаров, независимый эксперт совета по дистанционному образованию при МОиН:

- Медики предполагают, что вирус будет с нами ближайшие полтора года. Но за полтора года дистанционного обучения мы вообще потеряем качество образования. Нужно все–таки разрешить школам частично переходить к классическому режиму обучения, но с соблюдением всех норм безопасности.

Полностью реальное обучение можно разрешить только определенным классам (первые–вторые, а также пятые, девятые и одиннадцатые классы).

Надо дать автономию и ответственность самим школам и местным сообществам, советам директоров, чтоб они могли инициативу проявлять, а не ждать инструкцию сверху.

Ольга Гудкова, мама пятиклассницы:

- Это не обучение, а издевательство над всеми! У дочки в этом году 15 предметов. Как можно их все изучать самостоятельно? В нашей школе учителя скидывают ссылки на уроки на YouTube. Мы с ребенком по ним пишем конспекты. Затем делаем классную работу, потом уже домашнюю. Учитель ничего не объясняет. Понятно, что им тяжело, у них столько классов и столько детей, но нам тоже нужно работать и кормить наших детей, а не целыми днями сидеть и объяснять новые темы и делать уроки. Но опять–таки возникает вопрос: как вернуть к реальному обучению классы, в которых по 50 человек, например, как у нас?

Светлана Бондаренко, мама третьеклассницы:

- У нас в школе Газпрома дистанционное обучение - это говорящие головы учителей, большинству из которых безразлично, поняли его дети или нет, успели они что–то записать или нет. У них есть программа и указания руководства, а эффективность им безразлична. К примеру, английский язык. Ввели кембриджскую программу, с 1–го класса теперь начинают. А то, что до этого говорили, что будет с 3–го, и ничему толком детей не учат - учителям безразлично! Сейчас "преподают" для начинающих так, как будто они третий год его учат. Учителям все равно! На возмущения говорят: "Сами подтягивайте ребенка".

Айзада Акматова, мама двух школьников:

- Нервы мои уже не выдерживают, и это только начало, боюсь представить, что будет дальше. Приходится по пять часов сидеть и делать уроки, фотографировать, перекидывать в компьютер, откреплять и закреплять, отправлять файлы с сотки, потом часами удалять из телефона эти фотографии с "домашкой". Учителям я безмерно благодарна за их труд. Понимаю, что они тут ни при чем. И представляю, как это проверять работы 45 учеников по фотографиям, высланным через Интернет. Учителя, наверное, тоже, как и я, по дому ничего не успевают сделать.


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URL: https://www.vb.kg/392118
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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