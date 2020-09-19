Продукты в Кыргызстане могут стать недоступными

Нацcтатком вновь "обрадовал" данными о росте цен на продукты питания. Если дело и дальше так пойдет, то зимой многие кыргызстанцы начнут голодать.

Рост цен за последние две недели на все виды продовольствия в среднем составил 6,4 процента. Вроде бы ничего страшного. Но вот картофель и чеснок подорожали в два раза, гречка на 21,4 процента, мука на 13 процентов. Еще в июне килограмм стоил 37, а сейчас 46 сомов. Хлеб вырос в цене незначительно - всего на 3,2 процента. Но такая разница в стоимости муки и готовой продукции вызывает подозрения. Быть может, пекари добавляют в хлеб примеси? Было бы здорово, если, так сказать, компетентные органы рассказали нам правду о возможных фокусах в этом деле.

Сахар–песок вырос в цене на 8,4 процента, рис на 4,3, мясо на 3,9, пастеризованное молоко на 2,5 - 3,2, кефир и яйца - на 2,8 процента. И этот перечень можно продолжать долго.

Взлет цен на практически все продукты питания объясняется разными причинами. Например, рост цен на чеснок обусловлен желанием людей защититься от коронавируса. Поэтому спрос вырос многократно.

Меньше стало в этом году картофельных делянок, и цены на второй хлеб молниеносно подскочили. Правда, как говорят, в октябре - ноябре цены на картофель немного понизятся, но вот что будет зимой и ранней весной - неизвестно. Кроме того, наши фермеры приноровились экспортировать картофель в Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Закупочные цены на него в соседних государствах на 30–40 процентов выше. Как бы отечественные дехкане не оставили свою страну без картошки!

Очень тревожная ситуация с обеспечением кыргызстанцев хлебом. Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев обещал, что фермеры соберут в нынешнем году не меньше 680 тысяч тонн пшеницы. Шеф аграрной отрасли также утверждал, что полеводы соберут с каждого гектара не менее 28 центнеров зерна пшеницы с гектара, но уже сейчас появилась информация, что только 27,1 центнера. Да и в эту цифру верится с трудом. И не нужно напрягаться, чтобы понять: у Казахстана придется покупать не 400 тысяч тонн зерна, как обычно, а намного больше. Однозначно соседи нам помогут, но вот какова будет цена этой помощи?

Дорожает говядина. Реализаторы на рынках признаются, что очень много мяса экспортируется в соседние страны. Поэтому кило говяжьей вырезки сейчас подпрыгивает до 480 сомов.

Рано или поздно, но такой безудержный рост цен на сельхозпродукцию должен был произойти. Государство давно отдало на откуп коммерсантам такое важное дело, как обеспечение граждан продуктами первой необходимости. Во всех странах фермеры, которые намерены обеспечить продуктами питания в первую очередь сограждан, получают из бюджета не только кредиты, но и дотации. Под жестким контролем находятся также экспортные поставки продуктов питания. Власти стран заботятся в первую очередь о насыщении продовольствием внутреннего рынка, у нас иная политика. Вернее - анархия.