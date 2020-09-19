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Посол Израиля просит КР поддержать мирное соглашение Израиля, ОАЭ и Бахрейн

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- Александр Тузов
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Израильские дипломаты предоставили VB.KG текст статьи чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Кыргызстане Лиат Вексельман под названием "Заключение мира и победа над коронавирусом".

- Мирное соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном является историческим моментом, который объединяет самые развитые государства Ближнего Востока на благо человечества. Объединение сил и поиск точек соприкосновения никогда не были так актуальны, как сейчас, в разгар глобальной пандемии, и данное мирное соглашение должно незамедлительно привести к результатам, - подчеркивает посол Вексельман.

Она напоминает, что лидеры Израиля, Соединенных Штатов, ОАЭ и Бахрейна приветствовали соглашение как "исторический дипломатический прорыв, который будет способствовать миру на Ближнем Востоке", "проложит новый путь" и "раскроет огромный потенциал в регионе".

Более того, министры здравоохранения Израиля и ОАЭ уже договорились о сотрудничестве в области здравоохранения, в частности, в борьбе с коронавирусом, а также создании бизнес-делегаций и программе обмена студентами.

В первом коммерческом соглашении после того, как Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений, национальная инвестиционная компания APEX из ОАЭ и израильская фирма TeraGroup подписали соглашение о совместных исследованиях и разработке устройства для тестирования на коронавирус, которое позволит быстрее и точнее диагностировать болезнь. Обе страны также взяли на себя обязательство сотрудничать в области медицинских исследований и фармацевтики, в частности, в разработке методов лечения и испытаний вакцин от COVID-19. Обе страны пострадали от продолжающегося кризиса, связанного с коронавирусом, и поэтому вполне логично, что в первую очередь сотрудничество будет в области здравоохранения.

Эти инициативы и сотрудничество представляют собой лишь каплю в море того, что должно произойти в процессе нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Граждане всех трех стран быстро увидят, что их жизнь улучшится в результате этого соглашения, открывая путь для все большего числа стран в регионе, чтобы реализовать огромный потенциал, который существует в заключении мира с Израилем.

- Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не знают границ, и очень важно, чтобы мы объединили наши возможности на благо всех наших граждан. Мы призываем Кыргызстан и другие страны Центральной Азии и региона выразить свою поддержку данному соглашению, - резюмирует посол Вексельман.

***

На нынешней неделе посол Вексельман, резиденция которой находится в Нур-Султане, в очередной раз побывала с рабочей поездкой в Бишкеке. Из проведенной ей встреч важнейшими стали беседы в МИДе и Минсельхозе КР.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров обсудил с Лиат Вексельман актуальные вопросы кыргызско-израильского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, медицины, образования и туризма, а также в рамках международных организаций.

Мадмаров выразил благодарность послу Вексельман за оказанную гуманитарную помощь кыргызской стороне в борьбе с COVID-19.

Посол Вексельман выразила готовность прилагать все усилия для развития двусторонних отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/392142
Теги:
гуманитарная помощь, Израиль, ОАЭ, сельское хозяйство, США, Бахрейн, сотрудничество, медицина, посол, COVID-19, МИД, Минсельхоз
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