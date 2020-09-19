Президент КР назвал правоохранительные органы самыми коррумпированными

Реализация новой Государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы будет под личным контролем президента. Об этом сам глава государства отметил сегодня, 19 сентября, в интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации.

Отвечая на вопрос "Не останется ли борьба с коррупцией на бумаге?", Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что у стратегии есть сроки реализации.

"Совбез будет проводить работу вместе с профильными министерствами и ведомствами. Требования будут усиливаться. Это работа будет под моим непосредственным контролем, т. к. одно из моих главных обещаний народу - борьба с коррупцией", - особо подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что когда баллотировался в президенты, дал не много, но 5-6 обещаний, самым основным из которых является - развитие регионов, так как без развития регионов, невозможно развитие государства.

"Миграция идет с сельской местности, высокогорных районов, регионов. Также это вопросы ирригации, обеспечения населения чистой водой, улучшения жизни учителей и врачей, улучшения жизни военнослужащих. Вопрос обеспечения граждан доступным жильем и цифровизация. Мы делаем это последовательно, при поддержке правительства, парламента и особенно при поддержке народа. И одно из главных обещаний - борьба с коррупцией" - отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что коррупция существует везде, где находится человек и это проблема не только Кыргызстана, а всех государств.

"Это болезнь, которая тащит страну назад и душит общество. Даже если мы не избавимся полностью, мы должны ее сократить. Мы неустанно работаем над этим. Я и до этого говорил об этом, и сказал на последнем заседании. Мы усилим антикоррупционные профилактические меры. Главный инструмент - цифровизация. Устранение человеческого фактора - самый основной вопрос", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией не избирательна, так как вора нельзя делить на большого или малого. Он добавил, что основные коррумпированные органы - это правоохранительные органы.

"Недаром говорят: "Ворон ворону глаз не выклюет". Я озвучил это и на недавнем заседании, предъявил жесткие требования. Если руководители правоохранительных органов, судебной системы, сотрудники, которые там работают будут чисты, борьба с коррупцией даст свои результаты. Почему я это говорю? Трудно победить коррупцию, если правоохранительные органы и судебная система не будут чисты и не будут бороться с коррупцией на очень высоком уровне. В конце концов, во многих коррупционных схемах правоохранительные органы сами находятся во главе. Я сказал это лично каждому руководителю правоохранительных органов на заседании Совета безопасности. Мы предъявляем требования", - заявил Жээнбеков.

Глава государства еще раз подчеркнул, что место тех, кто ворует у народа и государства, должно быть в тюрьме, приведя в пример коррупционную схему на железной дороге.

"Сменился руководитель, чтобы остановить эти схемы, но он снова их начал. Но до этого там проверяли налоговые инспектора, Счетная палата. Все вмешивались. Прокуратура наблюдает. Вскрывая одну схему, мы сажаем тех, кто ее создал. Но в отношении соответствующих органов, которые бездействовали и прикрывали эти схемы, не принималось никаких мер. Теперь такого не будет. Если в государственном учреждении обнаружится схема или будет причинен ущерб государству, ответственность нести будут все, будь то Счетная палата, налоговая инспекция, финансовая полиция или прокуратура. По коррупции на железной дороге задержаны сотрудники налоговой службы, привлекаются к ответственности сотрудники Счетной палаты. Этот процесс пошел. У всех одинаковая ответственность. У тех, кто ворует, и органы, прикрывающих воровство следует приравнять к ворам и привлечь к ответственности", - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что борьба с коррупцией - сложная задача, которая прежде всего направлена на благополучие людей, простых граждан и она не будет прекращена.

"Надеюсь, что народ меня полностью поддержит. Даст Бог он поддерживает. При встречах в регионах люди говорят мне - не идите назад, усиливайте. Я вижу и чувствую их поддержку. Мы продолжим борьбу против коррупции", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент рассказал о новой стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин. Напомнил, что прежняя стратегия действовала 8 лет, и была общей, без конкретных сроков.

"Отличие нынешней стратегии в том, что до 2024 года, на 4 года утверждены 82 мероприятия. У них есть конкретные сроки реализации, и мы будем требовать своевременной реализации. Данная стратегия, над которой работали эксперты и сотрудники Секретариата Совета безопасности, была принята с изучением лучших практик зарубежных стран в борьбе с коррупцией", - заключил Жээнбеков.