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РФ поучаствует в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

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- Александра Василькова
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Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации рассказал о том, что к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан присоединится Россия.

"Этот проект для нас является жизненно важным. Когда началась пандемия, и были закрыты границы - мы оказались в очень тяжелой ситуации. На первый план вышла не только экономика, но и вопрос обеспечения людей продуктами питания, мукой. Мы еще раз убедились в том, что железная дорога нам очень важна. Сейчас работают наши эксперты. В целом китайская сторона заинтересована в этом проекте", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что достигнута договоренность на высшем уровне с Россией об участии в данном проекте - ведутся активные переговоры Китая, Кыргызстана, Узбекистана и России (в формате 3+1).

В целом он отметил, что министр Ван И приехал, чтобы от имени Си Цзиньпина выразить готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/392147
Теги:
железная дорога, Китай, президент, Россия, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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