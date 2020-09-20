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Российские летчики в Кыргызстане отработали действия в высокогорье

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- Евгений Денисенко
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Экипажи вертолетов Ми-8МТВ5 российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане выполнили учебные посадки на неподготовленные высокогорные площадки. Это произошло в ходе первого летно-тактического учения, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинен и этот объект

В рамках прошедшего учения экипажи приступили к освоению бортовых систем и оборудования двух новых вертолетов Ми-8МТВ5-1. Эти летные машины поступили на вооружение базы в июле и заменили более устаревшие модели. Летчики вертолетного звена прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

"В ходе тактического эпизода экипажи Ми-8МТВ5-1 провели воздушную разведку, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разреженного воздуха на высоте около 3000 метров. После этого они около 20 раз совершали посадки на неподготовленные и необозначенные площадки", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Следующим этапом освоения новых вертолетов станет выполнение полетов с применением авиационных средств поражения днем и ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства в Центральноазиатском регионе ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/392155
Теги:
военная служба, Кант, авиабаза, учения, Кыргызстан, ОДКБ
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