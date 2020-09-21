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Ишенкуль Болджурова: Рут Гинзбург – икона феминизма

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- Александр Тузов
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Над "Белым домом" в Вашингтоне и над правительственными зданиями во всех Соединенных Штатах приспущены флаги: скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. В пресс-службе Белого дома уточнили, что президент США распорядился приспустить флаги "до заката того дня, когда состоятся похороны". Сам президент Дональд Трамп опубликовал официальное заявление, в котором назвал Гинзбург "титаном юриспруденции".

Видный кыргызстанский ученый, общественный и государственный деятель, ветеран дипломатической службы Кыргызстана профессор Ишенкуль Болджурова предоставила VB.KG cвое эссе, посвященное Рут Бейдер Гинзбург.

В эссе профессор приводит факты об историческом значении RBG, как ее аббревиатурно называют, для США и всего мира.

Профессор Болджурова напоминает, что 18 сентября, в канун еврейского Нового года, ушла из жизни, одна из выдающихся личностей Америки, член Верховного Суда Рут Бейдер Гинзбург. Вся страна, особенно ее лидеры и молодежь – отозвались на кончину искренней печалью и восхищением огромным вкладом в развитие идеалов и практики демократии.

Президент США Трамп отозвался о RBG так: "Она была потрясающей женщиной, которая прожила потрясающую жизнь".

Экс-президент США Джимми Картер сказал: "Могучий юридический ум и стойкий адвокат гендерных прав, она была маяком справедливости во время ее долгой и яркой карьеры".

Бывший вице-президент, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден отметил, что Гинзбург выступала в защиту высоких идеалов Америки: справедливости, равенства, правосудия, равенства перед законом. Вписала свое имя в историю Америки.

Председатель Верховного Суда Америки Джон Робертс подчеркнул: "Наша страна потеряла выдающегося юриста исторического масштаба".

Еще в 2009 году Forbes включил RBG в список 100 самых влиятельных женщин мира.

Она была одной из самых популярных личностей благодаря своему стойкому характеру. Она стала символом борьбы женщин за свои права, ее называли – "неисправимая RBG". Была любимцем молодежи, которая считала ее иконой феминизма.

Кто она, эта хрупкая, маленькая женщина? Рут Бейдер Гинзбург (в девичестве Джоан Рут Бейдер) родилась 15 марта 1933 года в Бруклине в семье еврейских иммигрантов, отец родом из Одессы, мать – австрийская еврейка, которая приложила все свои усилия, чтобы дочь успешно училась.

В те времена это было весьма тяжелая задача. Талантливая, смышленая девушка добилась, чтобы ее приняли в Гарвардскую юридическую школу. Однако там Рут столкнулась с дискриминацией женщин-студенток, которых не пускали даже в университетскую библиотеку.

И после окончания курса высшей школы Рут не могла найти достойную ее знаниям и специальности работу из-за дискриминации по половому признаку. В обществе в то время устоялось мнение, что женщина не должна быть в юриспруденции. Попытки женщин идти в эту профессию считались возмутительными и угрожающим устоям общества.

Рут получила образование в знаменитых Корнельском, Гарвардском, Колумбийском университетах. В 1970-м она стала одним из основателей организации по защите прав женщин, добиваясь равенства для мужчин и женщин в оплате труда, в доступе к образованию.

Свою юридическую практику она посвятила тому, что отстаивала права женщин, опираясь на 14-ю поправку Конституции США, согласно которой любой, кто родился на территории США, получает американское гражданство, это правило применяется к женщинам наравне с мужчинами. Она считала, что "общество бесконечно выиграет, если женщины будут равны по статусу мужчинам". Она первая, кто внесла в правовые документы понятие "гендер" вместо "sex" ( биологический пол).

RBG cпециализировалась на защите прав женщин в судах разного уровня и добилась принятия ряда законов, гарантирующих защиту от дискриминации по половому признаку. Гинзбург постоянно призывала подавать иск в суды вместо того, чтобы протестовать на словах и на улице.

Непревзойденный оратор, на всех постах она обосновывала принцип человечности в правосудии. Еще в 70-х годах ХХ века она выступала против дискриминации чернокожих сотрудников американских компаний.

Добивалась выплаты алиментов для разведенных родителей и льгот вдовцам с детьми под опекой и оплачиваемого декретного отпуска для женщин-военнослужащих. Боролась за право женщин выполнять роль присяжных заседателей. Она упорно боролась и за равноправие людей с ограниченными возможностями. Ею написаны несколько книг по гражданскому праву.

В 1993 году президент США Билл Клинтон выдвинул ее на пост судьи Верховного Суда, Сенат утвердил ее кандидатуру.

Рут Гинзбург стала второй женщиной – судьей Верховного Суда США и первой судьей-еврейкой в истории американского правосудия. Никто в истории настолько высокопрофессионально не боролся за права женщин, как она.

И в то же время, просто как женщина, она была счастлива в браке. С любимым мужем Мартином Гинзбургом она прожила 56 лет - до его смерти в 2010 году. Он был опорой, помощником в борьбе ее с болезнями, советчиком, поддержкой в ее борьбе за равенство в обществе, прекрасным отцом двух их детей и дедушкой внуков.

В последние годы жизни RBG боролась с тяжелой болезнью – раком поджелудочной железы. И тем не менее, она стойко и последовательно выступала за права всех, кто оказался дискриминированным, за справедливость и гуманность.

- Эта маленькая девушка из Бруклина, благодаря своей стойкости и решительности, профессионализму и последовательному защите демократии и прав граждан страны, стала героиней и иконой общественности Америки. Она остается для всего мира образцом стойкого борца за права женщин и всех, чьи права ущемлены или дискриминированы. Ее жизнь и деятельность принадлежат не только США, но и всем народам, где есть стремление к защите прав граждан, совершенствованию законов, направленных на преодоление всех форм дискриминации, к равенству и справедливости, - резюмирует профессор, кандидат исторических наук, доктор педагогических наук Ишенкуль Болджурова.


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URL: https://www.vb.kg/392160
Теги:
Верховный суд, вуз, гендер, женская борьба, закон, молодежь, права человека, суд, США, Юридическая практика, Дональд Трамп
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