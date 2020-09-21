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На российско-казахской границе опять скопились граждане Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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На некоторых участках российско-казахской границы вновь произошло скопление граждан Кыргызстана. Здесь они, как сообщают местные органы власти, пребывают в надежде отправиться автотранспортом на родину через казахскую территорию.

Подобное происходит за последние месяцы, прошедшие с начала пандемии, не в первый раз. И хотя связанные с коронавирусом ограничения постепенно отменяются, многие проблемы остаются, в том числе, в транспортном сообщении. Сухопутная граница между Россией и Кыргызстаном по-прежнему остается закрытой. По различным прогнозам, она может открыться нынешними осенью-зимой. И поэтому прибывающие на нее кыргызстанцы вынуждены оставаться на месте.

В эти дни такая картина наблюдается в Оренбургской области и на территории граничащей с ней Республики Башкортостан. Посильное содействие в размещении граждан КР оказывают местные кыргызские диаспоры и власти этих регионов. В частности, организуются пункты временного пребывания, в них устанавливаются палатки. Такие пункты, по сообщению ИА "Башинформ", появились в четырех муниципалитетах Башкортостана - Куюргазинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в городе Кумертау. Люди обеспечиваются горячим питанием, медицинским наблюдением.

Как сообщается, в Оренбуржье, под Бузулуком, скопилось уже свыше 500 граждан КР, а в Башкортостане – более полутора тысяч.

В свою очередь, кыргызская сторона прорабатывает сейчас с казахской возможность очередной отправки соотечественников автобусами на родину. Для этого властям Казахстана направлено официальная просьба предоставить транзитный коридор для проезда через его территорию. А посольством КР в РФ составляются списки пассажиров, решаются другие вопросы, связанные с их возможной отправкой.

В посольстве также призвали соотечественников, стремящихся вернуться из России на родину, не пытаться сделать это с помощью автомобильного транспорта, вплоть до открытия российско-казахской границы. И порекомендовали при необходимости воспользоваться авиасообщением, которое уже осуществляется.


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URL: https://www.vb.kg/392161
Теги:
граница, Казахстан, миграция, Россия, Кыргызстан
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