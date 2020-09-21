ВОЗ: возникновение, распространение и последствия COVID–19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID–19 в мире за сутки. По данным, опубликованным на сайте ВОЗ, за 13 сентября зарегистрировано 307 930 случаев. Предыдущий антирекорд был зафиксирован неделю назад - 6 сентября. По мнению многих экспертов, за масштабными цифрами начала сентября стоит вторая волна коронавирусной инфекции.

О ее начале объявила Чехия, там зарегистрирован рекордный прирост числа заразившихся - 1 541 новый случай за сутки. В Израиле вводится повторный карантин на всей территории страны. О второй волне коронавируса объявил канцлер Австрии, в стране ужесточены правила социальной дистанции и обязательно ношение масок в общественных местах. Ограничительные меры усилены в Великобритании и Франции.

На фоне информации о повторном росте числа зараженных COVID–19 появились новые данные о том, где и когда появился коронавирус. 10 сентября информационное агентство ТАСС разместило статью о результатах работы группы американских исследователей из Калифорнии. Медики из США пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог появиться в США почти за месяц до того, как там официально зафиксировали первые случаи заражения. Утверждение основано на анализе более

10 млн медицинских карточек пациентов, заведенных во временном промежутке между декабрем 2019 г. и февралем 2020–го.

Ученые обратили внимание, как изменилось число пациентов, которые обращались к врачу с симптомами, характерными для COVID–19, - тяжелым кашлем, высокой температурой, затрудненным дыханием. Оказалось, количество жалоб на кашель, температуру и проблемы с дыханием резко выросло еще в конце декабря 2019 г. По сравнению со средними показателями за этот же период в предыдущие пять лет оно увеличилось примерно на 50%. В той же степени выросло количество госпитализаций с пневмонией и ОРДС.

Как считает один из авторов исследования Джоанн Элмор, профессор Калифорнийского университета в Лос–Анджелесе, распространение коронавируса в США началось гораздо раньше, чем считалось.

С выводами американских коллег о появлении коронавирусной инфекции в США задолго до официального объявления согласен российский микробиолог Игорь Никулин. По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию, Соединенные Штаты являются источником мировой пандемии COVID–19. В интервью российским СМИ он утверждает, что эпидемия коронавируса началась в США в августе 2019 г.

"Сейчас это уже признал генеральный директор CDC Роберт Редфилд. CDC - это центр профилактики и контроля заболеваний, то есть по сути - центр, объединяющий все медицинские институты и университеты Соединенных Штатов. Он сказал, что эпидемия началась в августе. Тогда погибли несколько американских военных. Первоначально заболевание диагностировалось как грипп, а оказалось - коронавирус. Вскрытие подтвердило это. То есть они фактически согласились с тем, что у них эпидемия началась раньше, чем в Китае", - говорит Никулин.

Американские медицинские службы вначале этого не понимали, продолжает эксперт. Они стали бороться с так называемой вейперной эпидемией. Трамп, когда проводил совещание, в том числе с участием CDC, потребовал запретить продажу вейпов на территории Соединенных Штатов. Но вейпы оказались ни при чем.

Кроме того, была закрыта лаборатория в Форт–Детрике (штат Мэриленд) - крупнейший американский военно–медицинский центр США, где этот вид вируса был разработан. Об этом была публикация в 2015 г. в журнале Nature. Там сообщалось, что были проведены эксперименты по модификации коронавируса китайской летучей мыши, что позволило проникать вирусу в клетки человека. Авторы статьи указывали на крайнюю опасность такого рода экспериментов.

То, что коронавирус появился в США как минимум одновременно со вспышкой эпидемии в Ухане, делает несостоятельными все нападки американской госадминистрации и сенаторов Конгресса на власти Китая о недостаточной эффективности действий, замалчивании данных о новом вирусе и ответственности за масштабный урон для всей мировой экономики.

Не исключено, что совсем скоро, в предстоящие американские выборы, человечество узнает много нового об ответственности администрации Трампа за создание, распространение и последствия Sars–CoV–2, о его попытках свалить всю вину на Китай и за сговор крупнейших фармкорпораций, которые продавили через администрацию Трампа отказ от дешевого и эффективного гидроксихлорохина (HCQ) в пользу более дорого аналога - ремдесивира.