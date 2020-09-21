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Депутатам ЖК урезали финансирование. Жаль лишь, что всего на 10 процентов

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- Александра Василькова
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Министерство финансов сообщило о том, что в рамках секвестирования государственного бюджета, сокращаются расходы на Жогорку Кенеш. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте ведомства.

Расходы на содержание ЖК в этом году должны были составить 774,4 миллиона сомов. После уточнения бюджета общая сумма финансирования, предусмотренного для парламента, составила 694,8 миллионов сомов, то есть сократилась на 79,6 миллиона сомов или на 10,3 процента.

Оптимизацию бюждетных трат Минфин объясняет необходимостью снизить расходы, не являющиеся приоритетными, на фоне экономического спада, вызанного пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков уже подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы". Документ был принят ЖК 21 мая 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/392174
Теги:
бюджет, парламент, финансовый кризис, Кыргызстан, деньги, экономика, Жогорку Кенеш, Депутат, коронавирус, COVID-19, Министерство финансов
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