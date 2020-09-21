В ОДКБ займутся радиоэлектронной борьбой

В Организации Договора о коллективной безопасности будет создана рабочая группа по вопросам радиоэлектронной борьбы. На нее, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, возлагается координация взаимодействия органов военного управления вооруженных сил государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Данная группа создается во исполнение решения глав оборонных ведомств этих государств, принятых на их недавнем заседании. Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, актуальность создания такой группы обусловлена опытом последних вооруженных конфликтов, характеризующихся массированным применением радиоэлектронных средств и средств радиоэлектронного поражения. При этом будет учтен и опыт Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике.

В рамках ОДКБ предстоит в ближайшей перспективе решить и ряд других задач. Они поставлены планами консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 года - первое полугодие 2021 года, совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.

В числе намеченных мероприятий - совместная деловая игра Секретариата, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств стран-партнеров, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и с подразделениями материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) "Эшелон-2021", совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2021" и с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

Эти и другие планы будут проанализированы и конкретизированы в ходе очередного заседания Совета министров обороны государств ОДКБ. Оно, согласно договоренностям, состоится в четвертом квартале текущего года в Москве, накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.